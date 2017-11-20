Чемпионка ОИ Бьорген сомневается, что российские лыжники дисквалифицированы справедливо

В ноябре МОК пожизненно отстранил Александра Легкова, Евгения Белова, Максима Вылегжанина, Алексея Петухова, Юлию Иванову и Евгению Шаповалову от участия в Олимпиадах и аннулировал их результаты, показанные на Играх-2014 в Сочи за нарушение антидопинговых правил. При этом в допинг-пробах спортсменов не было найдено запрещенных субстанций; основанием для дисквалификации послужили царапины на пробирках с анализами лыжников с Олимпиады в Сочи.

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«Они не сдавали положительные допинг-тесты, — сказала 37-летняя Бьорген. — Никто ничего не знает. Мы должны опираться на факты, я не сужу никого. Пока Международная федерация лыжного спорта (FIS) не дисквалифицировала спортсменов из России, они должны участвовать в соревнованиях».

19 ноября тренерский штаб сборной России объявил состав на первый этап Кубка мира по лыжным гонкам, который пройдет в финской Руке 24—26 ноября . В состав российской команды, в частности, вошли отстраненные МОК Белов и Велегжанин. FIS примет решение об участии российских спортсменов в соревнованиях под эгидой организации 23 ноября.