Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Боярский, Табаков и другие звезды прокомментировали слова Дюжева
Директора клиники оштрафовали за видеокамеры в кабинетах гинекологов
В садике детям запретили ходить в туалет
Поляки предложили снести сталинскую высотку в Варшаве
Тысячи москвичей встали в очередь за кроссовками Канье Уэста
Текущие события
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Брайтон & Хоув1
Стоук Сити2
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Эйбар3
Бетис0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Верона2
Болонья1
Хоккей. НХЛ
03:00
Баффало Сэйбрз
Коламбус Блю Джэкетс
Хоккей. НХЛ
03:00
Торонто Мэйпл Ливз
Аризона Койотс
Хоккей. НХЛ
03:00
Вашингтон Кэпиталз
Калгари Флэймз
Футбол. Зарубежный
20.11
Амьен3
Лилль0
Хоккей. НХЛ
04:00
Нэшвилл Предаторз
Виннипег Джетс
Хоккей. НХЛ
04:00
Миннесота Уайлд
Нью-Джерси Дэвилз
Хоккей. КХЛ
20.11
Ак БарсБ3
Авангард4
Хоккей. КХЛ
20.11
Торпедо ННОТ2
Металлург Мг1
Хоккей. КХЛ
20.11
СеверстальБ5
Лада4
Хоккей. НХЛ
06:30
Сан-Хосе Шаркс
Анахайм Дакс
Хоккей. КХЛ
20.11
Сибирь4
Барыс0
Хоккей. КХЛ
20.11
АмурОТ3
Динамо Мн2
Хоккей. КХЛ
20.11
Адмирал0
Локомотив2
Все события
Телезритель уличил шоу «Я могу» на «Первом канале» в обмане
Умер актер из «Трех мушкетеров»
На продажу выставлен идеальный Opel «из анекдота»
Lamborghini Urus показал внедорожный характер
Манчини планирует доработать до конца контракта в «Зените»
Испанский суд отклонил апелляцию «Реала» по «делу Черышева»
Валерия с сыном и его девушкой устроили семейный вечер
Тысячи москвичей встали в очередь за кроссовками Канье Уэста
Итальянский хирург заявил о первой трансплантации головы трупу
Собаки продлевают жизнь своим владельцам
Пенсионер открыл отель в старом авто среди пустыни (фото)
Назван средний срок окупаемости сдаваемых квартир
Фоторепортажи
30Самые красивые спортсменки зимнего сезона
32Сколько стоят команды ЧМ-2018
20 ноября, источник: ТАСС

Чемпионка ОИ Бьорген сомневается, что российские лыжники дисквалифицированы справедливо

ТАСС, 20 ноября. Шестикратная чемпионка Олимпийских игр норвежка Марит Бьорген сомневается в правоте решения Международного олимпийского комитета (МОК) отстранить шестерых российских лыжников от соревнований. Слова спортсменки приводит норвежский портал VG.

В ноябре МОК пожизненно отстранил Александра Легкова, Евгения Белова, Максима Вылегжанина, Алексея Петухова, Юлию Иванову и Евгению Шаповалову от участия в Олимпиадах и аннулировал их результаты, показанные на Играх-2014 в Сочи за нарушение антидопинговых правил. При этом в допинг-пробах спортсменов не было найдено запрещенных субстанций; основанием для дисквалификации послужили царапины на пробирках с анализами лыжников с Олимпиады в Сочи.

Читайте также
Лидер сборной Норвегии допустил невиновность российских лыжников

«Они не сдавали положительные допинг-тесты, — сказала 37-летняя Бьорген. — Никто ничего не знает. Мы должны опираться на факты, я не сужу никого. Пока Международная федерация лыжного спорта (FIS) не дисквалифицировала спортсменов из России, они должны участвовать в соревнованиях».

19 ноября тренерский штаб сборной России объявил состав на первый этап Кубка мира по лыжным гонкам, который пройдет в финской Руке 24—26 ноября. В состав российской команды, в частности, вошли отстраненные МОК Белов и Велегжанин. FIS примет решение об участии российских спортсменов в соревнованиях под эгидой организации 23 ноября.

Помимо шести золотых медалей Олимпиад, Бьорген завоевала три серебряные и одну бронзовую награду Игр. Также она является 18-кратной чемпионкой мира.

 Джикия подписал длительный контракт
Манчини может досрочно уйти из "Зенита"
Выжженный лед: готова ли Россия к хоккейной войне?
Испанский суд отклонил апелляцию «Реала» по «делу Черышева»
Манчини планирует доработать до конца контракта в «Зените»
Два игрока ЦСКА получили переломы в игре со «СКА-Хабаровском»
«Реал» зимой намерен приобрести футболиста «Арсенала»
Определены три звезды игровой недели в НХЛ
УЕФА оштрафовал «Зенит» по итогам матча с «Русенборгом» в ЛЕ
Новости
Авто
Автомошенники вспомнили старый способ «развода» (фото) Если владелец не заплатит, то, как уверяют авторы анонимных посланий, автомобиль может серьезно пострадать
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Телезритель уличил шоу «Я могу» на «Первом канале» в обмане Телезритель заметил, что в одном из выпусков передачи одну женщину выдали за другую, причем с совершенно непохожей внешностью
Недвижимость
Пенсионер открыл отель в старом «Жуке» среди пустыни
Исследование: средний срок окупаемости квартиры в Москве при сдаче в аренду составляет 22 года
5 удивительных экодомов, в которых вам хотелось бы пожить
В Петербурге увеличат налоги на дорогую недвижимость
Леди
В моду вошел берет - универсальный аксессуар (фото) Мы нашли 16 примеров красивых и стильных образов, где главным героем выступает берет
Дети
45-летний Андрей Малахов не может определиться с именем для сына Телеведущий организует голосование.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь