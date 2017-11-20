Лыжник Нортуг не вошел в состав сборной Норвегии на первый этап Кубка мира

Источник: РИА "Новости"

Этап Кубка мира пройдет в Руке с 24 по 26 ноября.

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В его рамках состоятся соревнования в спринте классическим стилем, индивидуальные гонки на 10 и 15 километров также классическим стилем и гонки преследования свободным стилем.

Как отмечается, в состав норвежской команды вошли 10 лыжников и 10 лыжниц. В мужской команде выступят такие известные спортсмены, как Мартин Йонсруд Сундбю, Йоханнес Клебо, Финн-Хоген Крог и Симен Хегстад Крюгер. В женской команде главной звездой будет Марит Бьёрген.