Лыжник Нортуг не вошел в состав сборной Норвегии на первый этап Кубка мира
МОСКВА, 20 ноя —
МОСКВА, 20 ноя —
Этап Кубка мира пройдет в Руке с 24 по 26 ноября.
В его рамках состоятся соревнования в спринте классическим стилем, индивидуальные гонки на 10 и 15 километров также классическим стилем и гонки преследования свободным стилем.
Как отмечается, в состав норвежской команды вошли 10 лыжников и 10 лыжниц. В мужской команде выступят такие известные спортсмены, как Мартин Йонсруд Сундбю, Йоханнес Клебо,
Нортуг завоевал золото Олимпийских игр-2010 в командном спринте и в гонке на 50 километров.