Анна Шевченко заняла второе место в Финляндии
Казахстанская лыжница заняла второе место на пьедестале, выступив в беге на 10 км на
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Казахстанская лыжница заняла второе место на пьедестале, выступив в беге на 10 км на
Анна Шевченко в беге на 10 км в рамках лицензионного
Француженка преодолела дистанцию за 27:35.0. Третье место у другой лыжницы из Франции Авроры Жан. Ее время 28:27.0. Отметим, это уже второй высокий результат казахстанской спортсменки на этих стартах, два дня назад, на дистанции 5 км Анна Шевченко стала третьей.
Среди мужчин высокий результат показал Денис Волотка, на дистанции 15 км у него 7 место.
Напомним, в период с
До того момента спортсмены будут участвовать на