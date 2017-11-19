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18:10 (мск), источник: Prosports.kz

Анна Шевченко заняла второе место в Финляндии

Казахстанская лыжница заняла второе место на пьедестале, выступив в беге на 10 км на FIS-старте.

Источник: Prosports.kz

Анна Шевченко в беге на 10 км в рамках лицензионного FIS-старта в Саарисильке (Финляндия), преодолела дистанцию за 28:24.0. Шевченко заняла второе место, уступив французской лыжнице Каролине Томас Хаг 49 секунд.

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Француженка преодолела дистанцию за 27:35.0. Третье место у другой лыжницы из Франции Авроры Жан. Ее время 28:27.0. Отметим, это уже второй высокий результат казахстанской спортсменки на этих стартах, два дня назад, на дистанции 5 км Анна Шевченко стала третьей.

Среди мужчин высокий результат показал Денис Волотка, на дистанции 15 км у него 7 место.

Напомним, в период с 14—20 ноября в городе Саариселькя (Финляндия) проходит лицензионный ФИС старт по лыжным гонкам. Окончательные лицензии на Олимпийские игры по лыжным гонкам станут известны к 20 января следующего года.

До того момента спортсмены будут участвовать на ФИС-стартах и Этапах Кубка мира.

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