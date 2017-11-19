Легков пропустит первый этап Кубка мира и будет готовиться к турниру в Давосе

Первый этап Кубка мира сезона-2017/18 пройдет в финской Руке с 24 по 26 ноября. Третий этап Кубка мира в Давосе пройдет 10 декабря.

«Ранее планировалось, что он не будет стартовать в Руке и Лиллехаммере [3 декабря]. Ему нужно еще три недели для хорошей подготовки, мы готовим его к этапу Кубка мира в Давосе», — заявил Крамер.