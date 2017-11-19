Легков пропустит первый этап Кубка мира и будет готовиться к турниру в Давосе

Первый этап Кубка мира сезона-2017/18 пройдет в финской Руке с 24 по 26 ноября. Третий этап Кубка мира в Давосе пройдет 10 декабря.
«Ранее планировалось, что он не будет стартовать в Руке и Лиллехаммере [3 декабря]. Ему нужно еще три недели для хорошей подготовки, мы готовим его к этапу Кубка мира в Давосе», — заявил Крамер.
Легков, как и Евгений Белов, Максим Вылегжанин, Алексей Петухов, Юлия Иванова и Евгения Шаповалова, в ноябре были пожизненно отстранены Международным олимпийским комитетом (МОК) от участия в Олимпиадах за нарушение антидопинговых правил, их результаты, показанные на Играх-2014 в Сочи, были аннулированы. Международная федерация лыжных гонок (ФИС) на заседании 18 ноября обсуждала дела шести российских лыжников. 23 ноября организация сообщит о статусе дел.