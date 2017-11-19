Отстраненные от ОИ лыжники Белов и Вылегжанин вошли в состав сборной РФ на первый этап КМ

Тренерский штаб определился с лыжниками, которые войдут в состав команды на этап Кубка мира, по итогам международных соревнований в шведском Елливаре.

Белов и Вылегжанин, как и Александр Легков, Алексей Петухов, Юлия Иванова и Евгения Шаповалова, в ноябре были пожизненно отстранены Международным олимпийским комитетом (МОК) от участия в Олимпиадах за нарушение антидопинговых правил, их результаты, показанные на Играх-2014 в Сочи, были аннулированы. Международная федерация лыжных гонок (FIS) на заседании в субботу обсуждала дела шести российских лыжников. 23 ноября организация сообщит о статусе дел.