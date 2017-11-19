Отстраненные от ОИ лыжники Белов и Вылегжанин вошли в состав сборной РФ на первый этап КМ

Тренерский штаб определился с лыжниками, которые войдут в состав команды на этап Кубка мира, по итогам международных соревнований в шведском Елливаре.
«В состав мужской команды вошли Андрей Ларьков, Александр Бессмертных, Евгений Белов, Александр Большунов, Максим Вылегжанин, Алексей Червоткин, Сергей Устюгов, Глеб Ретивых, Алексей Виценко. Юлия Чекалева, Наталья Непряева, Анна Жеребятьева, Мария Гущина, Анастасия Седова, Дарья Веденина, Наталья Матвеева, Юлия Белорукова, Анна Нечаевская представят сборную России в соревнованиях женщин», — сообщила Вяльбе.
Белов и Вылегжанин, как и Александр Легков, Алексей Петухов, Юлия Иванова и Евгения Шаповалова, в ноябре были пожизненно отстранены Международным олимпийским комитетом (МОК) от участия в Олимпиадах за нарушение антидопинговых правил, их результаты, показанные на Играх-2014 в Сочи, были аннулированы. Международная федерация лыжных гонок (FIS) на заседании в субботу обсуждала дела шести российских лыжников. 23 ноября организация сообщит о статусе дел.
Кубок мира стартует этапом в Руке 24 ноября. Завершатся соревнования 26 ноября.