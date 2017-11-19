Отстраненные от ОИ лыжники Белов и Вылегжанин вошли в состав сборной РФ на первый этап КМ

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
49-летняя Ольга Кабо стала бабушкой: первое фото со съемок
Ученые объяснили, почему пьянство ведет к слабоумию
Пропала военная подлодка с экипажем из 44 человек
Поляки предложили снести сталинскую высотку в Варшаве
Умерла актриса Людмила Сухолинская-Местечкина
Текущие события
Хоккей. КХЛ
18:00
Динамо Р
Автомобилист
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Шальке-041
Гамбург0
Хоккей. КХЛ
2-й период
ЦСКА0
Нефтехимик2
Хоккей. КХЛ
перерыв
Сочи1
Салават Юлаев0
Футбол. Зарубежный
перерыв
Кан0
Ницца1
Футбол. Зарубежный
перерыв
Беневенто0
Сассуоло0
Футбол. Зарубежный
перерыв
Торино1
Кьево1
Футбол. Зарубежный
перерыв
СПАЛ1
Фиорентина0
Футбол. Зарубежный
перерыв
Сампдория0
Ювентус0
Футбол. Зарубежный
перерыв
Удинезе0
Кальяри0
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Ростов0
Амкар0
Футбол. Зарубежный
18:15
Эспаньол
Валенсия
Футбол. Премьер-лига
19:00
Зенит
Тосно
Футбол. Зарубежный
19:00
Уотфорд
Вест Хэм Юнайтед
Футбол. Зарубежный
19:00
Лион
Монпелье
Футбол. Зарубежный
20:00
Вердер
Ганновер-96
Футбол. Зарубежный
20:30
Черноморец Од
Олимпик Д
Футбол. Зарубежный
20:30
Лас-Пальмас
Леванте
Футбол. Зарубежный
15:00
Ворскла1
Сталь Д1
Футбол. Зарубежный
14:30
Кротоне0
Дженоа1
Футбол. Премьер-лига
14:00
Анжи0
Локомотив М1
Футбол. Зарубежный
14:00
Малага3
Депортиво2
Футбол. Зарубежный
22:45
Атлетик
Вильярреал
Футбол. Зарубежный
22:45
Интер
Аталанта
Футбол. Первый дивизион
13:00
Тамбов3
Зенит-21
Футбол. Зарубежный
23:00
Бордо
Марсель
Футбол. Премьер-лига
11:30
Уфа2
Урал0
Хоккей. НХЛ
20.11
Каролина Харрикейнз
Нью-Йорк Айлендерс
Хоккей. НХЛ
20.11
Детройт Ред Уингз
Колорадо Эвеланш
Хоккей. НХЛ
20.11
Нью-Йорк Рейнджерс
Оттава Сенаторз
Хоккей. НХЛ
20.11
Вегас Голден Найтс
Лос-Анджелес Кингз
Хоккей. НХЛ
20.11
Анахайм Дакс
Флорида Пантерз
Хоккей. НХЛ
06:30
Сан-Хосе Шаркс1
Бостон Брюинз3
Хоккей. НХЛ
06:00
Ванкувер КэнаксОТ3
Сент-Луис Блюз4
Футбол. Сборные
05:00
Фиджи0
Эстония2
Хоккей. НХЛ
04:00
Нэшвилл Предаторз5
Колорадо Эвеланш2
Все события
СМИ: Румыния начала процесс "приватизации" Черновицкой области
СМИ: Изменившаяся Ротару приехала в Россию
Путин ставит шах и мат Порошенко переговорами с ЛДНР - Бидевка
Слова крымчан о России сильно удивили немцев
Нулевой километр. «Реал Мадрид» отдает титул «Барселоне»?
Кого осталось обойти Промесу, чтобы стать лучшим легионером РФПЛ
30-летняя Мария Шарапова стала брюнеткой (фото)
Женщины оказались лучшими водителями, чем мужчины
Директора клиники оштрафовали за видеокамеры в кабинетах гинекологов
Мужчина избежал казни из-за того, что медики не попали ему в вену
Поляки предложили снести сталинскую высотку в Варшаве
В Финляндии могут построить церковь-мост (фото)
Фоторепортажи
18Швед «Химки» не спас
20«Динамо» — «Ахмат»: ничья в Химках
17:39 (мск), источник: ТАСС

Отстраненные от ОИ лыжники Белов и Вылегжанин вошли в состав сборной РФ на первый этап КМ

МОСКВА, 19 ноября. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Евгений Белов и Максим Вылегжанин вошли в состав сборной России на первый этап Кубка мира по лыжным гонкам, который пройдет в финской Руке. Об этом ТАСС сообщила глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

Тренерский штаб определился с лыжниками, которые войдут в состав команды на этап Кубка мира, по итогам международных соревнований в шведском Елливаре.

«В состав мужской команды вошли Андрей Ларьков, Александр Бессмертных, Евгений Белов, Александр Большунов, Максим Вылегжанин, Алексей Червоткин, Сергей Устюгов, Глеб Ретивых, Алексей Виценко. Юлия Чекалева, Наталья Непряева, Анна Жеребятьева, Мария Гущина, Анастасия Седова, Дарья Веденина, Наталья Матвеева, Юлия Белорукова, Анна Нечаевская представят сборную России в соревнованиях женщин», — сообщила Вяльбе.

Белов и Вылегжанин, как и Александр Легков, Алексей Петухов, Юлия Иванова и Евгения Шаповалова, в ноябре были пожизненно отстранены Международным олимпийским комитетом (МОК) от участия в Олимпиадах за нарушение антидопинговых правил, их результаты, показанные на Играх-2014 в Сочи, были аннулированы. Международная федерация лыжных гонок (FIS) на заседании в субботу обсуждала дела шести российских лыжников. 23 ноября организация сообщит о статусе дел.

Кубок мира стартует этапом в Руке 24 ноября. Завершатся соревнования 26 ноября.

 C кем точно не сыграет сборная России в группе на ЧМ-2018
Глушаков рассказал, почему встал в ворота вместо Лунева
Ультиматум Семина. «Локомотив» обыграл в гостях «Анжи»
Овечкину разбили лицо, Зайцев подрался, Орлов и Радулов забили
Нулевой километр. «Реал Мадрид» отдает титул «Барселоне»?
Кого осталось обойти Промесу, чтобы стать лучшим легионером РФПЛ
«Пришел, увидел, победил». Евгения Медведева отмечает 18-летие
«Ростов» — «Амкар»: Калачев вернулся в стартовый состав хозяев
Сейвы Бобровского возглавили рейтинг недели НХЛ (видео)
Спорт-Экспресс
Авто
Немец 20 лет искал припаркованный в гараже автомобиль Еще в 1997 году мужчина написал в полицию заявление о пропаже транспортного средства, но, как выяснилось на днях, все это время автомобиль стоял там же, где его оставили
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Умер актер из «Трех мушкетеров» Робер Ирш скончался на 93-м году жизни
Недвижимость
Исследование: средний срок окупаемости квартиры в Москве при сдаче в аренду составляет 22 года
5 удивительных экодомов, в которых вам хотелось бы пожить
В Петербурге увеличат налоги на дорогую недвижимость
Пенсионер открыл отель в старом «Жуке» среди пустыни
Леди
В моду вошли недорогие украшения (фото) Пока красивая одежда спрятана под громоздкой верхней одеждой, самое время обновить свои «золотые запасы»
Дети
4-летние близнецы Пугачевой и Галкина восхитили соцсети (фото) 18 ноября стало известно, что Алла Пугачева и Максим Галкин обвенчались. Таинство прошло в кругу друзей и родных знаменитой пары, а самыми важными гостями на церемонии стали 4-летние близнецы артистов Гарри и Лиза.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
8 свежих дизайн-идей для вашей маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь