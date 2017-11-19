Лыжница Матвеева стала второй в спринте на соревнованиях в Швеции
ТАСС, 19 ноября. Россиянка Наталья Матвеева заняла второе место в индивидуальном спринте на международных соревнованиях в Швеции.
ТАСС, 19 ноября. Россиянка Наталья Матвеева заняла второе место в индивидуальном спринте на международных соревнованиях в Швеции.
В финале она показала время 3 минуты 55,64 секунды. Победу одержала шведка Стина Нильссон (3.53,75). Другая российская лыжница Юлия Белорукова заняла третье место (3.56,91), Евгения Шаповалова — пятое (3.59,84).
В мужском спринте победил швед Оскар Свенссон (3.21,63), его соотечественник Теодор Петерсон стал вторым (3.22,03). Россиянин Никита Крюков занял третье место (3.23,75), Александр Панжинский — четвертое (3.23,81), Максим Вылегжанин — пятое (3.24,47), Антон Гафаров — шестое (3.44,62).
Российские лыжники проводят в Швеции тренировочный сбор перед стартом Кубка мира, который начнется 24 ноября в финской Руке.
В субботу прошло заседание совета Международной федерации лыжного спорта (FIS), на котором обсуждались дела россиян Александра Легкова, Евгения Белова, Максима Вылегжанина, Алексея Петухова, Юлии Ивановой и Евгении Шаповаловой. Ранее в ноябре Международный олимпийский комитет пожизненно отстранил спортсменов от участия в Олимпиадах и аннулировал их результаты, показанные на Играх-2014 в Сочи за нарушение антидопинговых правил. FIS сообщит о статусе дел шести лыжников 23 ноября.