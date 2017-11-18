Легкову могут позволить начать сезон

Источник: Спорт-Экспресс

Международная лыжная федерация не обнародовала в субботу заявления по «российскому делу» и, вопреки ожиданиям, не продлила отстранение от соревнований россиян Александра Легкова, Евгения Белова, Алексея Петухова, Максима Вылегжанина, Евгению Шаповалову и Юлию Иванову. Если в ближайшие дни никаких решений по линии FIS не будет принято, то вся шестерка, признанная МОК виновной в допинговых нарушениях на Олимпиаде в Сочи, теоретически может принять участие в первом этапе Кубка мира, который стартует 24 ноября в финской Руке. Формально их отстранение от соревнований, наложенное 23 декабря прошлого года, завершилось 31 октября 2017-го, и новых дисквалификаций на наших спортсменов пока не наложено.

Сегодняшний день и вообще все последние дни стали очень важными для меня. И не потому, что случилась вся эта боль с лишением медалей, к которым я так долго и трудно шел, а потому, что вы поддерживали меня. Спасибо вам всем огромное за эту поддержку. То, что сегодня было в Пересвете — просто до слез… Сердце сильно сжимается от вашей искренней и такой большой поддержки. Я благодарен, и силы прибавляются, когда я понимаю, что я не один.

В ОЖИДАНИИ БУМАГ ИЗ СУДА

Решение о дальнейшей судьбе Легкова и компании находится в компетенции Антидопинговой комиссии FIS, которая собирается ждать мотивировочной части вердикта дисциплинарной комиссии МОК. Эта самая комиссия под руководством Денниса Освальда в начале ноября объявила об аннулировании всех результатов шестерых россиян в Сочи и их пожизненном отстранении от Олимпиад. Все приговоренные собираются подавать апелляцию в Спортивный арбитраж и далее — в гражданские суды. Но им вместе с FIS тоже придется ждать мотивировочной части — пространного документа с аргументацией решения, на составление которого порой уходит несколько месяцев. В лучшем случае данная бумага появится к середине декабря, а, скорее всего, вопрос будет отложен до января.

Пока антидопинговая комиссия FIS молчит, ничто не мешает нашим многострадальным спортсменам принимать участие в официальных стратах. И некоторые из них воспользовались этим, открыв сезон на небольшом турнире в шведском приполярном городке Елливар. Были опасения, что федерация сочтет появление разжалованных россиян на этапах Кубка мира нежелательным и примет превентивные меры в виде нового временного отстранения, однако пока лыжные чиновники почему-то не спешат. Тем временем Евгений Белов и Максим Вылегжанин выполнили условия для отбора в сборную на этап в Руке.

Сложнее с Александром Легковым, который после лишения олимпийского титула переживал сильнее всех и в контрольных стартах в Елливаре участия не принимал. Тем не менее, тренеры, если позволит FIS, наверняка включат ветерана в состав команды на финском этапе — хотя бы из чувства солидарности. Сидеть без дела в ожидании решений FIS и арбитража Легкову точно нет никакого смысла. Даже если Александра все-таки не пустят на Олимпиаду в Пхенчхан и он в обозримом будущем завершит карьеру, бросать товарища в беде — это было бы неправильно. Тем более что спортивное руководство России считает решение МОК несправедливым и намерено помочь осужденным лыжникам в их борьбе.

«Мне потребовалось много времени, чтобы подобрать слова, чтобы описать, что я чувствую. Несколько дней назад дисциплинарная комиссия МОК решила забрать мои медали, которые я выиграл в Сочи, и наложить на меня и моего товарища по команде Евгения Белова пожизненный запрет на участие в Олимпийских играх. Последние несколько дней я ничего не доносил информацию до СМИ, моим поклонникам и всем остальным спортсменам, потому что был потрясен — не только из-за решения по этому вопросу, но и из-за обстоятельств. Я не хочу извиняться, и я не хочу защищаться, но объясню. 20 лет я шел к тому, чтобы завоевать медаль на Олимпийских Играх. У каждого спортсмена есть мечта выиграть золото Олимпиады. Мы все, мои соперники и я, упорно трудились каждый день. Год за годом мы встречались. Мы соревновались между собой на многих соревнованиях и в тренировочных лагерях в течение года. Я знаю, чего добились вы, а вы знаете, что сделал я. Я был рад, что заработал ваше уважение, а вы — мое. Это уважение не позволяет вам обманывать. В последние годы меня проверяли более 150 раз, и я был “чист”. Я проходил тесты не в Москве или в Сочи, а в Кельне, Лозанне, Дрездене. В 2013 году я выиграл “Тур де Ски” и был “чистым”. 16 марта 2013 года я победил в масс-старте на дистанции 50 км в Осло, потом меня проверяли в Европе, и пробы были отрицательными. С 2011 года я готовился с командой тренеров из Швейцарии и Германии. Я благодарен, что они поддерживали меня и по-прежнему доверяют мне. Только благодаря их поддержке я улучшил свои результаты. “В 2014 году я большую часть времени находился не в России. Все мои соперники это знают”. В то время, когда по обвинению МОК я якобы употреблял коктейль Родченкова, я вообще постоянно находился в Европе и прошел там 19 допинг-тестов, в Лозанне, Кельне и Дрездене. Все вещества, из которых был разработан так называемый» коктейль ", известны. Ничего там особенного нет. Так что если бы я использовал его, то тесты бы это выявили. До сих пор я не видел показания свидетелей, в котором человек заявляет, что он предлагал мне улучшающие результаты препараты или, что у меня брали нерегулярно чистую мочу. Продолжение в первом комментарии …

ЛЕГКОВ ИДЕТ НА ПОПРАВКУ

После ужасного решения комиссии Освальда Александр Легков отказывался от общения со СМИ, ограничившись публикацией небольшого заявления на сайте своего адвоката и продублировав его в Инстаграме на двух языках. Кроме того, олимпийский чемпион через соцсети приветствовал участников акции в свою поддержку на стадионе подмосковного города Пересвет. В конце концов Александр все же нашел в себе силы вернуться в расположение сборной, а в субботу вышло его интервью видеоагентству Ruptly, входящему в состав телекомпании RT, первое после объявления вердикта МОК. В кадре Легков выглядел достаточно бодро и, судя по сайту RT, сказал следующее:

— После слушания дела в комиссии Освальда представители обвинения жали нашим лыжникам руки и желали удачи. Легков не понял, действительно ли они сожалели о содеянном, или таким образом издевались над российскими спортсменами.

— По мнению Александра, комиссия Освальда заранее настраивалась на обвинительный приговор, поверив в показания Григория Родченкова, к которым был приобщен личный дневник беглого ученого. Искренность россиян членов комиссии не проняла.

— Российский лыжник заявляет, что у него не было технической возможности хранить и принимать запрещенные препараты во время постоянных тренировок и выступлений в Европе, при этом сдавая чистые допинг-пробы. Но комиссия сочла, что раз уж велогонщик Лэнс Армстронг водил за нос допинг-контроль на протяжении десяти лет, это вполне мог делать и Легков.

— Александр считает, что наказание лыжников за Сочи — это попытка надавить на нашу страну из-за большой политики. «Разбираться со спортсменами — самое простое, потому что они пешки в большой игре. Мы ничем не защищены», — приводит слова Легкова RT.

— После решения МОК иностранные лыжники не проявляли агрессии в отношении россиян, однако не спешили и поддерживать нашу команду — здоровались, опускали глаза и старались побыстрее уйти.

— По мнению Легкова, доктор Родченков одержим собой и думает, что без его препаратов ни один спортсмен не может победить в честной борьбе. «Родченков — неумный человек, если делает такие заявления. Без запрещенных препаратов можно и нужно выигрывать, и я это делал многократно», — отметил российский лыжник.

— Суперфиниш Легкова в масс-старте Сочи не был первой победой Александра в финишных разборках на элитном уровне. А высокий результат на Олимпиаде-2014 был достигнут нашим лыжником благодаря правильному питанию и грамотным тренировкам.