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21:28 (мск), источник: ТАСС

FIS сообщит о статусе дел российских лыжников 23 ноября

ТАСС, 18 ноября. Международная федерация лыжного спорта (FIS) сообщит о статусе дел шести российских лыжников, дисквалифицированных Международным олимпийским комитетом (МОК), 23 ноября. Об этом сообщает пресс-служба FIS.

В субботу прошло заседание совета FIS, на котором обсуждались дела россиян Александра Легкова, Евгения Белова, Максима Вылегжанина, Алексея Петухова, Юлии Ивановой и Евгении Шаповаловой. В ноябре МОК пожизненно отстранил спортсменов от участия в Олимпиадах и аннулировал их результаты, показанные на Играх-2014 в Сочи за нарушение антидопинговых правил.

Отмечается, что после получения мотивировочной части решения дисциплинарной комиссии МОК FIS предпримет необходимые шаги в полном соответствии с антидопинговыми правилами организации, предоставив спортсменам право на надлежащий судебный процесс.

В июле 2016 года МОК создал две комиссии, которые изучают данные расследования комиссии Ричарда Макларена о допинге в российском спорте. Первая занимается перепроверкой допинг-проб участников Игр-2014, ее возглавляет Освальд, вторая — специальная комиссия МОК под руководством Самуэля Шмида — расследует причастность сотрудников Министерства спорта РФ к возможному сокрытию допинговых нарушений российскими спортсменами. Именно по итогам решений данных комиссий будет вынесен вердикт относительно участия сборной России в зимних Олимпийских играх 2018 года.

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