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21:00 (мск), источник: Sports.kz

Полторанин обогнал олимпийского чемпиона Колонью

Сегодня в шведском Галливаре состоялась гонка на 15 км классическим стилем с раздельным стартом — фис-старт, который предваряет первый этап Кубка Мира.

Полторанин вышел на старт предпоследним — 133-м, прекрасно зная о том, какое время показали большинство его конкурентов. Ну, а о тех результатах, что были зафиксированы после его старта, Алексей наверняка получал информацию по ходу дистанции. И из десятки быстрейших Полторанин не выпадал ни на одной из тринадцати временных отсечек, а на последнем километре прибавил в скорости настолько, что сумел превзойти результат даже Дарио Колоньи, в итоге финишировав четвёртым сразу вслед за российским супертрио.

Лыжные гонки. Отборочные соревнования на Кубок мира. Елливаре. (Швеция)
Мужчины. 15 км. Классический стиль

1. Александр Большунов (Россия) — 37:13.0
2. Максим Вылегжанин (Россия) — +1.0
3. Алексей Червоткин (Россия) — +5.1

4. Алексей Полторнанин (Казахстан) — +18,0
33. Сергей Малышев (Казахстан) — +1:33.9
34. Евгений Величко (Казахстан) — +1:38.2
49. Олжас Климин (Казахстан) — +2:30.9
53. Константин Борцов (Казахстан) — +2:38.0
56. Даулет Рахимбаев (Казахстан) — +2:44.1
60. Виталий Пухкало (Казахстан) — +2:50.8.

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