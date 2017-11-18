Полторанин обогнал олимпийского чемпиона Колонью

Полторанин вышел на старт предпоследним — 133-м, прекрасно зная о том, какое время показали большинство его конкурентов. Ну, а о тех результатах, что были зафиксированы после его старта, Алексей наверняка получал информацию по ходу дистанции. И из десятки быстрейших Полторанин не выпадал ни на одной из тринадцати временных отсечек, а на последнем километре прибавил в скорости настолько, что сумел превзойти результат даже Дарио Колоньи, в итоге финишировав четвёртым сразу вслед за российским супертрио.



Лыжные гонки. Отборочные соревнования на Кубок мира. Елливаре. (Швеция)

Мужчины. 15 км. Классический стиль



1. Александр Большунов (Россия) — 37:13.0

2. Максим Вылегжанин (Россия) — +1.0

3. Алексей Червоткин (Россия) — +5.1



4. Алексей Полторнанин (Казахстан) — +18,0

33. Сергей Малышев (Казахстан) — +1:33.9

34. Евгений Величко (Казахстан) — +1:38.2

49. Олжас Климин (Казахстан) — +2:30.9

53. Константин Борцов (Казахстан) — +2:38.0

56. Даулет Рахимбаев (Казахстан) — +2:44.1

60. Виталий Пухкало (Казахстан) — +2:50.8.