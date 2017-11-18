FIS примет решение по лыжникам РФ после получения мотивировочной части от комиссии МОК

«Дисциплинарная комиссия FIS ждет мотивировочную часть от Освальда. Мне сложно сказать, когда они ее предоставят. Думаю, в самое ближайшее время», — сказала Вяльбе.

«Сегодня экстренный совет FIS не созывался, был обыкновенный совет. И принимать преждевременные решения, я думаю, было бы крайне неблагоприятно для всех. Я не знаю, может ли это как-то влиять на ситуацию. Мы не хотим ни о чем думать и загадывать», — отметила президент ФЛГР.

«Думаю, что сегодня могло прозвучать решение, но лишь в том случае, если бы все страны стали голосовать за дисквалификацию России. Значит, такой ситуации не было. Но я там не находилась», — сказала Вяльбе.

В ноябре МОК пожизненно отстранил Александра Легкова, Евгения Белова, Максима Вылегжанина, Алексея Петухова, Юлию Иванову и Евгению Шаповалову от участия в Олимпиадах за нарушение антидопинговых правил и аннулировал их результаты, показанные на Играх 2014 года в Сочи.