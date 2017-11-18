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17:13 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Легков — о своей дисквалификации: Складывается впечатление, что это давление на страну

Российский лыжник Александр Легков выразил мнение, что дисквалификация его и еще пяти россиян может быть связана с политическим давлением на страну.

Источник: РИА "Новости"

МОК на основании отчета Ричарда Макларена о допинге в российском спорте аннулировал результаты Игр-2014 у Легкова, а также Евгения Белова, Алексея Петухова, Максима Вылегжанина, Юлии Ивановой и Евгении Шаповаловой. Также им вынесен пожизненный запрет на участие в Олимпиадах.

— Если они смотрят на все это и не видят, не слышат нас, не пытаются вникнуть в то, что мы говорим, не может не складываться впечатление, что это давление на страну, — цитирует RT Легкова. — Мы делаем какие-то вещи, а они не прощают, пытаются любым способом ответить нам. Разбираться со спортсменами — самое простое, потому что они пешки, как конкретно в этой истории, так и в большой игре. Мы ничем не защищены. Разумеется, Федерация лыжных гонок России и Министерство спорта делают все возможное, чтобы мы вышли из ситуации с высоко поднятой головой, но пока все сталкиваются с трудностями.

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