Легков — о своей дисквалификации: Складывается впечатление, что это давление на страну
Российский лыжник Александр Легков выразил мнение, что дисквалификация его и еще пяти россиян может быть связана с политическим давлением на страну.
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Российский лыжник Александр Легков выразил мнение, что дисквалификация его и еще пяти россиян может быть связана с политическим давлением на страну.
МОК на основании отчета Ричарда Макларена о допинге в российском спорте аннулировал результаты Игр-2014 у Легкова, а также Евгения Белова, Алексея Петухова, Максима Вылегжанина, Юлии Ивановой и Евгении Шаповаловой. Также им вынесен пожизненный запрет на участие в Олимпиадах.
— Если они смотрят на все это и не видят, не слышат нас, не пытаются вникнуть в то, что мы говорим, не может не складываться впечатление, что это давление на страну, — цитирует RT Легкова. — Мы делаем