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17:28 (мск), источник: Р-Спорт

Белов победил в гонке на 10 км на турнире в Швеции, Устюгов — 2-й

МОСКВА, 17 ноя — Р-Спорт. Российский лыжник Евгений Белов победил в гонке на десять километров свободным стилем на турнире в Елливаре (Швеция), который является для россиян отборочным для участия в Кубке мира.

Источник: РИА "Новости"

Белов в пятницу стал первым со временем 23 минуты 8,5 секунды. Второе место занял его соотечественник Сергей Устюгов (+6,5 секунды), третье — швейцарец Дарио Колонья (+7,6).

Кроме Белова и Устюгова, в топ-15 по итогам гонки попали еще восемь россиян: Андрей Мельниченко (+9,0) стал четвертым, Алексей Червоткин (+10,8) — пятым, Андрей Ларьков (+16,9) — шестым, Денис Спицов (+20,1) — седьмым, Александр Большунов (+26,1) — восьмым, Сергей Турышев (+36.0) — девятым, Артем Мальцев (39,9) — 12-м, Максим Вылегжанин (+43,2) — 14-м.

В субботу в Елливаре у мужчин пройдет гонка на 15 километров классическим стилем.

Ранее комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) под руководством Дениса Освальда признала Белова, Вылегжанина и еще четырех российских лыжников виновными в нарушении антидопинговых правил. Спортсмены были пожизненно отстранены от Олимпийских игр, а их результаты с Игр-2014 в Сочи аннулированы.

Последствия решений МОК для лыжников относительно Кубка мира и других соревнований под эгидой организации определит комиссия Международной федерации лыжного спорта (FIS). Заседание совета FIS, на котором будут рассмотрены дела российских лыжников, состоится 18 ноября.

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