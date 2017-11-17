Ставка на Климова: российские летающие лыжники начинают олимпийский сезон

Источник: РИА "Новости"

Первые старты мужского Кубка мира пройдут в Висле с 17 по 19 ноября.

С составом на первые этапы Кубка мира тренерский штаб сборной России определился еще в октябре, всего в заявку попали шесть спортсменов: Евгений Климов, Денис Корнилов, Михаил Назаров, Алексей Ромашов, Роман Трофимов и Дмитрий Васильев. При этом специалисты отмечают, что основная ставка в предстоящем сезоне должна быть сделана именно на Климова, за достаточно короткое время ставшего лидером команды. Такую же установку дало и министерство спорта РФ.

«Сказали, что на сегодняшний день есть прогресс, и лидеру команды Климову нужно постараться создать максимально комфортные условия, чтобы полноценно готовиться к Олимпийским играм, — отметил главный тренер сборной Александр Арефьев в разговоре с “Р-Спорт”. — Не бросать на все этапы Кубка мира, а где-то в щадящем режиме. Есть спортсмен, который реально может бороться за медаль, акцент надо сделать на него».

Опыт Васильева

При этом не стоит сбрасывать со счетов и опытного Васильева, который, как заявил агентству «Р-Спорт» Арефьев, подходит к стартам в хорошем состоянии, а былые травмы на данный момент его не беспокоят. «Он был с нами на сборе в словенской Планице, прыгал неплохо вроде бы. Он прошел очередной курс уколов, который делает на сезон. Говорит, что все нормально», — заявил Арефьев по телефону.

Сам же спортсмен еще на чемпионате мира в финском Лахти заявлял, что может побороться на Олимпийских играх за медаль, отметив, что это было бы неплохим завершением карьеры. «Там надо медаль зарабатывать, почему бы и нет? Вот поэтому я еще и не заканчиваю. Вот поедем туда, возьмем медаль — и закончим красиво», — заявил Васильев журналистам.

Надежды на Аввакумову

Отдельно стоит выделить этап Кубка мира, который пройдет в Нижнем Тагиле с 1 по 3 декабря. После отмены российских стартов в прошлом году из-за отсутствия ветрозащиты оргкомитет провел необходимую работу, и теперь комплекс в Свердловской области полностью соответствует нормам FIS. «Представители комиссии FIS приняли ветрозащиту, подготовлен отчет, так что все получилось. Никаких замечаний комиссией не выявлено», — говорил в сентябре президент Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России Дмитрий Дубровский.

Что касается женской сборной, то первые старты Кубка мира у нее запланированы на 30 ноября в норвежском Лиллехаммере. И тут ставка будет определенно сделана на Ирину Аввакумову, которой, как и Климову, вполне по силам брать олимпийскую медаль.