Лидер сборной Норвегии допустил невиновность российских лыжников

Источник: РИА "Новости"

По словам двукратного чемпиона мира и трехкратного обладателя Кубка мира в общем зачете, он недостаточно знает об этом деле.

«Это ужасно неприятно и печально для лыжных гонок. Я чувствую, что недостаточно знаю об этом деле. Я попытался почитать и выяснить, почему их отстранили. Не думаю, что получил достаточно хорошие ответы. Мне кажется странным, к примеру, что у нас есть спортсмены, которые могут выступать в Кубке мира, когда мы знаем, что их отстранили от Олимпиад. Меня не покидает чувство, что кто-то знает об этом деле больше меня, и надеюсь, что эта информация станет достоянием гласности. Мы знаем, что ни один из них не сдал положительной допинг-пробы. Мы также знаем, что были манипуляции с пробами и что совесть России уже в течение длительного времени была нечиста, — цитирует Сундбю Sports.ru.

Двукратный победитель лыжной многодневки «Тур де ски» не исключил, что отстраненные российские спортсмены не употребляли запрещенные препараты. По мнению Сундбю, они могли стать жертвами системы.

Так что существует определенная вероятность, что эти парни не сделали ничего плохого. Что они не применяли допинг, а просто система решила не рисковать. Это возможно. Все это очень запутывает ситуацию. Чувствуешь себя каким-то идиотом в гуще событий. В общем и целом ощущения просто ужасные. А то, что в перспективе могут перепасть какие-то медали... Для меня это ничего не значит.

В начале ноября МОК пожизненно отстранил от участия в Олимпийских играх Легкова, Белова, Петухова, Вылегжанина, Шаповалову и Иванову. Все они были признаны виновными в нарушении антидопинговых правил. Легков и Вылегжанин лишились олимпийских медалей, завоеванных в 2014 году на Играх в Сочи. Всего у сборной России отобрали четыре медали.



Россия лишилась серебра, завоеванного в лыжной эстафете, в которой принимал участие Легков и Вылегжанин. Серебро вместо россиян получат французы, которые стали в Сочи третьими. Бронза достанется норвежцам.