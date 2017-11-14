Горнолыжник разбился о дерево

Источник: Газета.Ру

Знаменитый французский горнолыжник, участник Олимпийских игр в Ванкувере-2010 и Сочи-2014 Давид Пуассон погиб на 36-м году жизни в результате падения на тренировке. Федерация лыжных видов спорта Франции (FFS), которая и сообщила о случившемся, пока не приводит подробности трагедии. Известно лишь, что ЧП произошло в ходе подготовительного сбора в канадской Накиске, где французские горнолыжники традиционно готовятся к соревнованиям Североамериканской серии.

Судя по всему, Пуассон получил смертельные ранения при неудачном спуске с трассы.

Читайте также Французский горнолыжник Давид Пуассон погиб во время тренировки в Канаде

«Мы, президент FFS Мишель Вийон и технический директор национальной команды Франции Фабьен Сагю, как и все сотрудники Федерации опустошены этой страшной новостью и присоединяемся к словам соболезнования в адрес семьи и близких ему людей», — говорится в официальном релизе организации.

В свою очередь, по данным спасательного центра Кананаскис в провинции Альберта, которые приводит PurePeople, Пуассон на высокой скорости врезался в дерево.

«На момент прибытия наряда к месту инцидента и обнаружения тела выяснилось: пострадавший умер на месте», — подчеркнули спасатели. Ввиду этого пришлось отказаться от услуг специально зафрахтованного для экстренной транспортировки вертолета.

«Медицинский персонал и командный врач прибыли на место сразу после ЧП, но реанимировать пострадавшего не удалось».

Менеджер курорта пояснил AP, что, поскольку склоны были открыты для частных занятий, команды «сами берут на себя ответственность за катание и все сопутствующие ситуации».

«Они спортсмены высокого уровня подготовки, а риск в этом виде спорта есть всегда», — заключил представитель принимающей стороны Мэтт Мостеллер.

Последними официальными состязаниями Пуассона под эгидой Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) стали гонки Южноамериканского кубка в начале сентября. В Чили француз занял места рядом с десяткой сильнейших в скоростном спуске и супергиганте.

Пуассон родился в Анси, а постоянно проживал в Пейзи-Нанкруа.

В Кубке мира он дебютировал в феврале 2004 года в возрасте 22 лет, и с тех пор провел 146 гонок, однажды поднявшись на пьедестал почета (бронза в декабре 2015-го в спуске).

На протяжении всей своей карьеры Пуассон специализировался на скоростном спуске и супергиганте, лишь по несколько раз попробовав себя на этапах КМ в гигантском слаломе и суперкомбинации.

В последний раз атлет показывал высокий результат в Кубке в январе 2016 года в Китцбюэле (девятое место в спуске). Заключительное выступление датируется февралем 2017-го в Квитфьелле (46-я позиция с супергиганте).

На ОИ в активе спортсмена значатся четыре старта (однажды не финишировал). Лучший результат — седьмое место в ванкуверском спуске.

Еще лучше Пуассону удавались чемпионаты мира. Он соревновался на четырех турнирах (2005, 2009, 2013, 2015) и закончил пять из шести своих гонок.

Одним из высших достижений французского горнолыжника явилась бронза Шладминга-2013 в скоростном спуске: Пуассон уступил лишь норвежцу Акселю Лунду Свиндалю (секунду) и итальянцу Доминику Парису (полсекунды).

У члена сборной Франции остался полуторогодовалый сын. Отец Давида Пуассона скончался всего две недели назад.

Горнолыжники со всей планеты сейчас скорбят по погибшему коллеге, оставляя грустные послания в соцсетях. Пуассона вспоминают как хорошего человека и друга.