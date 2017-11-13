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16:19 (мск), источник: Lenta.Ru

Вылегжанин: Я ничего не нарушал, моя совесть чиста

Российский лыжник Максим Вылегжанин рассказал о том, с какими эмоциями он выходит на старт гонок после пожизненного отстранения от Олимпийских игр. Об этом он написал в Instagram.

Источник: РИА "Новости"

«Мне не стыдно смотреть в глаза спортсменам, выходя на старт. Я ничего не нарушал, и моя совесть чиста!» — заявил Вылегжанин.

Сейчас российский спортсмен выступает на турнире под эгидой международной федерации лыжного спорта (FIS) в финском Муонио.

12 ноября СМИ сообщили, что всемирное антидопинговое агентство (WADA) не восстановит Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в правах. Это решение может привести к отстранению сборной России от участия в зимней Олимпиаде-2018 в Пхенчхане.

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1 ноября комиссия Международного олимпийского комитета под руководством Дениса Освальда признала Вылегжанина, а также Александра Легкова, Евгения Белова, Алексея Петухова, Евгению Шаповалову и Юлию Иванову виновными в нарушении антидопинговых правил. Спортсмены пожизненно лишены права выступать на Олимпийских играх, а их результаты, показанные на ОИ-2014 в Сочи, аннулированы.

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