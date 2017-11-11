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11 ноября, источник: ТАСС

Вылегжанин заявил, что получил положительные эмоции от первого старта в году

ТАСС, 11 ноября. Российский лыжник Максим Вылегжанин, пожизненно отстраненный Международным олимпийским комитетом (МОК) от участия в Олимпийских играх, испытал положительные эмоции от первой гонки в году. Об этом он написал на своей странице в Instagram.

Источник: ИТАР-ТАСС

В субботу Вылегжанин занял пятое место в гонке на дистанции 8,6 км с раздельным стартом, которая прошла в финском Олосе в рамках предсезонной подготовки. Россияне заняли весь пьедестал почета. Победителем стал Александр Большунов, вторым финишировал Алексей Червоткин, третье место у Андрея Собакарева.

«Одиннадцать месяцев спустя. Старт получился не запланированный, спонтанный и мне было без разницы что бежать, чем бежать, сколько бежать, лишь бы бежать, надеть номер и выйти на старт. Получил кучу положительных эмоций, душевное удовлетворение, вспомнил все нюансы гонки, борьбу с соперниками и самим собой. Да, я не выиграл, не в тройке, но я бежал гонку и боролся», — написал Вылегжанин.

В четверг Вылегжанин, Алексей Петухов, Евгения Шаповалова и Юлия Иванова были пожизненно отстранены от участия в Олимпиадах за нарушение антидопинговых правил, а их результаты, показанные на Играх 2014 года в Сочи, были аннулированы. Ранее аналогичным образом были наказаны два других российских лыжника — Александр Легков и Евгений Белов. Международная федерация лыжного спорта рассмотрит дела спортсменов отдельно и вынесет решение об их участии в соревнованиях, предположительно, до старта Кубка мира.

Легков в свою очередь в субботу поблагодарил болельщиков, которые устроили акцию поддержки лыжнику, выстроившись на футбольном поле в виде фразы «Мы с Легковым». Акция прошла в подмосковном Пересвете.

«Сегодняшний день и вообще все последние дни стали очень важными для меня. И не потому, что случилась вся эта боль с лишением медалей, к которым я так долго и трудно шел, а потому, что вы поддерживали меня. Спасибо вам всем огромное за эту поддержку. То, что сегодня было в Пересвете — просто до слез, сердце сильно сжимается от вашей искренней и такой большой поддержки, я благодарен, и силы прибавляются, когда я понимаю, что я не один», — написал Легков в своем Instagram.

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