Вылегжанин заявил, что получил положительные эмоции от первого старта в году

Источник: ИТАР-ТАСС

В субботу Вылегжанин занял пятое место в гонке на дистанции 8,6 км с раздельным стартом, которая прошла в финском Олосе в рамках предсезонной подготовки. Россияне заняли весь пьедестал почета. Победителем стал Александр Большунов, вторым финишировал Алексей Червоткин, третье место у Андрея Собакарева.

«Одиннадцать месяцев спустя. Старт получился не запланированный, спонтанный и мне было без разницы что бежать, чем бежать, сколько бежать, лишь бы бежать, надеть номер и выйти на старт. Получил кучу положительных эмоций, душевное удовлетворение, вспомнил все нюансы гонки, борьбу с соперниками и самим собой. Да, я не выиграл, не в тройке, но я бежал гонку и боролся», — написал Вылегжанин.

В четверг Вылегжанин, Алексей Петухов, Евгения Шаповалова и Юлия Иванова были пожизненно отстранены от участия в Олимпиадах за нарушение антидопинговых правил, а их результаты, показанные на Играх 2014 года в Сочи, были аннулированы. Ранее аналогичным образом были наказаны два других российских лыжника — Александр Легков и Евгений Белов. Международная федерация лыжного спорта рассмотрит дела спортсменов отдельно и вынесет решение об их участии в соревнованиях, предположительно, до старта Кубка мира.

Легков в свою очередь в субботу поблагодарил болельщиков, которые устроили акцию поддержки лыжнику, выстроившись на футбольном поле в виде фразы «Мы с Легковым». Акция прошла в подмосковном Пересвете.