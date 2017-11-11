Четырехкратный чемпион ОИ швед Вассберг считает большинство российских атлетов «чистыми»

В четверг Международный олимпийским комитет (МОК) пожизненно отстранил российских лыжников Алексея Петухова, Максима Вылегжанина, Евгению Шаповалову и Юлию Иванову от участия в Олимпиадах, а их результаты с Олимпиады 2014 года в Сочи были аннулированы. Ранее аналогичное решение МОК принял в отношении двух других российских лыжников — Александра Легкова и Евгения Белова.

«У меня есть единственное объяснение сложившей ситуации — к российским спортсменам придираются больше, чем к остальным. Я не знаю, возможно, это оправдано, но я считаю, что большинство россиян “чисты”, а те, кто не “чист”, уже дисквалифицированы. Тем не менее, вся эта ситуация вызывает столько вопросов. Уже не знаешь, чему и верить», — сказал 61-летний швед.