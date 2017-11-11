Четырехкратный чемпион ОИ швед Вассберг считает большинство российских атлетов «чистыми»

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Отказ Трампа от встречи с Путиным ударил по самолюбию Кремля
У мужчин появился новый тренд в пластической хирургии
Мама и дочка родили детей с разницей в полтора дня (фото)
Как люди снимают жилье в центре Риги почти бесплатно (видео)
51-летняя Джанет Джексон изменилась до неузнаваемости (фото)
Текущие события
Футбол. Сборные
перерыв
Португалия1
Саудовская Аравия0
Футбол. Сборные
2-й тайм
Франция2
Уэльс0
Футбол. Сборные
2-й тайм
Англия0
Германия0
Хоккей. НХЛ
овертайм
Колорадо Эвеланш3
Оттава Сенаторз3
Футбол. Сборные
10.11
Бельгия3
Мексика3
Футбол. Сборные
10.11
Польша0
Уругвай0
Хоккей. НХЛ
03:00
Баффало Сэйбрз
Флорида Пантерз
Хоккей. НХЛ
03:00
Торонто Мэйпл Ливз
Бостон Брюинз
Хоккей. НХЛ
03:00
Вашингтон Кэпиталз
Питтсбург Пингвинз
Хоккей. НХЛ
03:00
Коламбус Блю Джэкетс
Каролина Харрикейнз
Хоккей. НХЛ
04:30
Даллас Старз
Нью-Йорк Айлендерс
Футбол. Сборные
10.11
Украина2
Словакия1
Хоккей. Европа
10.11
Канада0
Швеция2
Хоккей. НХЛ
06:30
Вегас Голден Найтс
Виннипег Джетс
Хоккей. Европа
10.11
Чехия3
Швейцария2
Футбол. Сборные
10.11
Грузия1
Кипр0
Футбол. Сборные
10.11
Япония1
Бразилия3
Футбол. Сборные
10.11
Китай0
Сербия2
Футбол. Сборные
10.11
Южная Корея2
Колумбия1
Все события
Скончалась актриса Карин Дор, пятая девушка Бонда
Бондарчук с Андреевой и Безруков с Матисон представили «Мифы»
Новая ловушка ГИБДД: штраф за отсутствие знака «Ш»
Jeep официально показал новое поколение Wrangler
«Химки» одержали пятую победу в шести матчах Евролиги
Россиянин вышел в финал молодежного Итогового турнира ATP
64-летняя Брижит Макрон затмила всех в Абу-Даби (фото)
Мелания Трамп в роскошном платье-кимоно вышла в свет в Китае
7 неловких вопросов сексологу
Ученые выяснили, что ослабляет чувство голода
В России хотят запустить «деревянную» ипотеку
Общежития в моде: как живут в Кремниевой долине
Фоторепортажи
19«Химки» обыграли «Басконию» в Евролиге
17«Локомотив» и ЦСКА сыграли вничью в матче РФПЛ
00:00 (мск), источник: ТАСС

Четырехкратный чемпион ОИ швед Вассберг считает большинство российских атлетов «чистыми»

ТАСС, 10 ноября. Бывший шведский лыжник Томас Вассберг заявил, что, по его мнению, большинство российских спортсменов «чисты», а те, кто употребляли допинг, уже отстранены. Слова Вассберга приводит шведская газета Aftonbladet.

Источник: AP 2017

В четверг Международный олимпийским комитет (МОК) пожизненно отстранил российских лыжников Алексея Петухова, Максима Вылегжанина, Евгению Шаповалову и Юлию Иванову от участия в Олимпиадах, а их результаты с Олимпиады 2014 года в Сочи были аннулированы. Ранее аналогичное решение МОК принял в отношении двух других российских лыжников — Александра Легкова и Евгения Белова.

Фоторепортаж
Как Легков взял золото, которое у него отнимут

«У меня есть единственное объяснение сложившей ситуации — к российским спортсменам придираются больше, чем к остальным. Я не знаю, возможно, это оправдано, но я считаю, что большинство россиян “чисты”, а те, кто не “чист”, уже дисквалифицированы. Тем не менее, вся эта ситуация вызывает столько вопросов. Уже не знаешь, чему и верить», — сказал 61-летний швед.

Вассберг является четырехкратным олимпийским чемпионом. Трижды он становился чемпионом мира, три раза серебряным медалистом и один раз бронзовым. В сезоне-1976/77 выиграл Кубок мира.

 Генменеджер "Вегаса" рассказал, почему у Шипачева ничего не получилось в НХЛ
Дзагоев: это худший чемпионат, в футбол можно играть только с тремя командами
Хватит ли смелости сыграть с Аргентиной в футбол?
ВАДА получило новый компромат на Россию
«Химки» одержали пятую победу в шести матчах Евролиги
Хоккеисты олимпийской сборной России забросили 8 шайб Германии
Зинедин Зидан признался в любви к России
Англия — Германия: стартовые составы на товарищеский матч
Футболистка сборной США обвинила в домогательствах Блаттера
Новости
Авто
Эксклюзив: УАЗ сделает «праворульку» американскими руками Как стало известно «Авто Mail.Ru», УАЗ собирается наладить экспорт праворульных моделей. Причем разработкой и сборкой таких машин займется не сам завод, а компания DEVOLRO из Майами
Hi-Tech
Samsung Galaxy Note8 резко подешевел в России Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что он уже стоит на 23% дешевле
Кино
«От жизни все умирают»: 20 остроумных цитат Михаила Задорнова На 70-м году жизни скончался известный российский сатирик, актер и писатель Михаил Задорнов. Вспоминаем самые тонкие и мудрые высказывания из его выступлений и книг
Недвижимость
Дома «Буденовского городка» в Москве, попавшие в реновацию, сохранят
Число жертв обрушения дома в Ижевске увеличилось до шести
Студентов выселят из общежитий на время ЧМ-2018
Принято решение об обязательном страховании жилья россиян
Леди
«Гештальт» и другие слова, которые употребляют неправильно Многие психологические термины начинают использовать обычные люди, перевирая их смысл. Проверь себя, а вдруг и ты этим грешишь?
Дети
Мама и дочка родили детей с разницей в полтора дня (фото) У 35-летней жительницы шотландского городка Киркалди Лоры Скримшоу и ее 17-летней дочери Шармэйн роды начались одновременно, утром 21 октября.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь