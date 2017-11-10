Елена Вяльбе: В федерации искали информатора, для меня это предатели родины

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«ПРОИГРАЛИ БОЙ, НО НЕ ВОЙНУ»

— Мы проиграли бой, но не войну, — заявила Вяльбе. — Будем отстаивать права спортсменов в CAS, в гражданском суде. Если и там не найдем поддержки, обратимся в суд по правам человека. Нам показали царапины, но не объяснили, в чем виноваты спортсмены. Анализ показал, что ДНК в пробах совпадает с ДНК спортсменов. Обвинить нас не в чем, поэтому предъявляют обвинения в сговоре. Это беспредел. Я такого никогда не встречала. Будем бороться за наших ребят до последней капли крови.

— Кто будет защищать в суде интересы российских лыжников?

— У нас очень большая швейцарская адвокатская контора, с которой мы все это время находимся в тесном контакте, и я нисколько не сомневаюсь в компетентность этих людей. Идет большая и серьезная работа.

— Международная федерация лыжных видов спорта поддержит решение комиссии Освальда?

— Когда будет разбирательство в FIS непонятно. Нам никто не присылал документы, что наши спортсмены приглашены на дисциплинарный комитет. При этом надо понимать, что в FIS Россию представляет не федерация лыжных гонок, а Ассоциация лыжных видов спорта. Я так думаю, что с дисквалификацией всей ассоциации лыжных видов не будут торопиться. Они дождутся решения CAS, а потом уже определятся. Но я не думаю, что в FIS жестоко настроены против России, да и интереса в этом у них нет.

— Выступление в Пхенчхане под нейтральным флагом возможно?

— Такие решения должен принимать президент ОКР или страны. Они должны решать, в каком статусе мы будем выступать, а в каком — нет. В то же время пропуск Игр может стать для спортсмена большой трагедией. Это очень сложный вопрос.

Мое мнение: в свете того, что политика вмешивается в спорт, если нам предлагают ехать под нейтральным флагом, то мы должны не ехать туда вообще. Понимаю, что прочитав это, 99 процентов спортсменов будут со мной не согласны. Но это мое личное мнение. Сейчас честь страны, мне кажется, гораздо выше.

— То есть вы не считаете, что решение об участии должны принимать сами спортсмены?

— Если им это отдадут на откуп, то пусть сами решают.

«ВЫЛЕГЖАНИН В СУББОТУ ВЫЙДЕТ НА СТАРТ»

— Как оцениваете слова тренера Юрия Бородавко, что Черноусов — тайный информатор и хочет получить золото Сочи?

— Лучше позвонить Юрию Викторовичу и спросить у него, есть ли у него такие данные или это домыслы. Я не имею права обвинять кого-то, что он является чьим-то информатором. Да, есть представитель медицинского комитета FIS, который звонил в команду и спрашивал, есть ли возможность найти какого-то информатора по Сочи. Но наш тренер извинился и сказал, что не занимается такими вещами.

— Вы думаете, что больше никому не звонили?

— У нас в команде очень доверительные отношения. Да, я знаю, что меня боятся, но, с другой стороны, ко мне приходят, как к маме, и жалуются, и про детей рассказывают, и про тренеров, и про докторов. И я не говорю, что они «стучат» друг на друга. Так и должно быть в хорошем и дружном коллективе. И я не думаю, что у нас кто-то затаился.

— Человек, который звонил из медицинского комитета, что-то предлагал взамен?

— Я не хочу эту тему развивать. Но безусловно, за это, видимо, платят деньги. Для меня информатор — предатель родины. Все, больше ничего обсуждать не хочу. Но в нашей команде не было ничего такого, что мог бы рассказать Илья Черноусов или кто-то другой. Просто повода нет. Ему никто и никогда не предлагал сдать где-то мочу. Ни один руководитель перед Играми ему не сказал. Я была на всех заседаниях штаба. И никто не говорил нам, что нам нужна победа любой ценой. И для этого нужно жрать что-то и давать кому-то. Никогда нам такого не говорили! Единственное — Владимир Владимирович Путин сказал, что мы должны достойно провести Олимпийские игры. И я думаю, что мы их провели более чем достойно. Я была не на одних соревнований и могу сказать, что таких замечательных Игр до этого не было. И вряд ли будут после.