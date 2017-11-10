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17:50 (мск), источник: РБК-Спорт

МОК потребовал от сборной России вернуть несуществующую медаль Сочи-2014

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала об ошибке, допущенной в документах Международного олимпийского комитета (МОК). МОК потребовал вернуть медаль, которую сборная России на Олимпиаде в Сочи не завоевывала.

Источник: РИА "Новости"

В документах, полученных ФЛГР от МОК, допущена ошибка. Олимпийский комитет потребовал, чтобы российские лыжники вернули бронзу, завоеванную в женском командном спринте. Между тем сборная России не завоевывала эту медаль — в этом виде команда была лишь шестой.

«В этих документах (комиссии Освальда) допущена еще и ошибка. Нам, согласно этим документам, надо вернуть на одну медаль больше, чем у нас есть. Комиссия требует вернуть бронзу за командный спринт у девушек, а на деле бронзы нет — они были шестыми», — цитирует агентство «Р-Спорт» главу ФЛГР Елену Вяльбе.

В женском командном спринте сборную России представляли Анастасия Доценко и Юлия Иванова. Накануне МОК объявил об аннулировании всех результатов Ивановой, показанных на Олимпиаде в Сочи. Она признана виновной в нарушении антидопинговых правил.

Также МОК накануне объявил об аннулировании результатов Алексея Петухова, Евгении Шаповаловой и Максима Вылегжанина. Медали в Сочи получил только Вылегжанин — он стал вторым в гонке на 50 км и выиграл серебро в командном спринте.

Ранее свои медали потерял Александр Легков, в отношении которого решение было вынесено 1 ноября. Он потерял титул олимпийского чемпиона, выигранного в гонке на 50 км, а также серебра в эстафете.

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