Мутко не видит оснований лишать отстраненных российских лыжников призовых за ОИ-2014

Ранее комиссия МОК под руководством Дениса Освальда пожизненно отстранила от участия в Олимпиадах лыжников Александра Легкова, Евгения Белова, Максима Вылегжанина, Алексея Петухова, Юлию Иванову и Евгению Шаповалову и аннулировала их результаты на Играх в Сочи.
«Это попытка дискредитировать всех наших спортсменов, — сказал Мутко. — Но мы два года находимся под контролем иностранных организаций и продолжаем побеждать, вошли в тройку по итогам летнего сезона. Мы не сомневаемся в их [лыжников] победах, поэтому нет оснований их лишать призовых, за что? Мы будем их поддерживать, и их законное право — опротестовывать решения».
«Нужно пройти этот путь. Надеюсь, CAS будет рассматривать вопрос в правовом поле», — добавил Мутко.
Ранее сообщалось, что Легков и Белов подали апелляции в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне.