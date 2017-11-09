Мутко не видит оснований лишать отстраненных российских лыжников призовых за ОИ-2014

Ранее комиссия МОК под руководством Дениса Освальда пожизненно отстранила от участия в Олимпиадах лыжников Александра Легкова, Евгения Белова, Максима Вылегжанина, Алексея Петухова, Юлию Иванову и Евгению Шаповалову и аннулировала их результаты на Играх в Сочи.

«Это попытка дискредитировать всех наших спортсменов, — сказал Мутко. — Но мы два года находимся под контролем иностранных организаций и продолжаем побеждать, вошли в тройку по итогам летнего сезона. Мы не сомневаемся в их [лыжников] победах, поэтому нет оснований их лишать призовых, за что? Мы будем их поддерживать, и их законное право — опротестовывать решения».