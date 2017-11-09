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20:23 (мск), источник: ТАСС

Мутко не видит оснований лишать отстраненных российских лыжников призовых за ОИ-2014

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Решение Международного олимпийского комитета (МОК) о пожизненном отстранении шестерых российских лыжников от участия в Олимпиадах не дает оснований для лишения этих спортсменов призовых за выступление на Играх в Сочи. Об этом ТАСС заявил вице- премьер Виталий Мутко.

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фотографии

Ранее комиссия МОК под руководством Дениса Освальда пожизненно отстранила от участия в Олимпиадах лыжников Александра Легкова, Евгения Белова, Максима Вылегжанина, Алексея Петухова, Юлию Иванову и Евгению Шаповалову и аннулировала их результаты на Играх в Сочи.

«Это попытка дискредитировать всех наших спортсменов, — сказал Мутко. — Но мы два года находимся под контролем иностранных организаций и продолжаем побеждать, вошли в тройку по итогам летнего сезона. Мы не сомневаемся в их [лыжников] победах, поэтому нет оснований их лишать призовых, за что? Мы будем их поддерживать, и их законное право — опротестовывать решения».

«Нужно пройти этот путь. Надеюсь, CAS будет рассматривать вопрос в правовом поле», — добавил Мутко.

Ранее сообщалось, что Легков и Белов подали апелляции в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне.

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