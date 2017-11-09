FIS рассчитывает вынести решение по шести российским лыжникам до 24 ноября

22 фотографии 22 фотографии 22 фотографии

Первая гонка Кубка мира сезона-2017/18 пройдет 24 ноября в финской Руке.

В четверг Международный олимпийский комитет (МОК) признал Максима Вылегжанина, Алексея Петухова, Евгению Шаповалову и Юлию Иванову виновными в нарушении антидопинговых правил на ОИ-2014. Ранее МОК аналогично признал виновными Александра Легкова и Евгения Белова, пожизненно отстранил их от Олимпиад и аннулировал их результаты.

FIS отмечает, что теперь, когда МОК вынес свой вердикт, все шесть дел будут рассмотрены антидопинговой комиссией организации. Юрисдикция МОК ограничивается только отстранением спортсменов от Олимпийских игр, FIS же будет определять санкции по итогам выводов МОК на Кубок мира и другие соревнования под эгидой FIS.

Как отмечается в заявлении, следующим шагом будет изучение антидопинговой комиссией FIS всех шести решений МОК после получения мотивировочных частей. «Антидопинговоя комиссия FIS примет необходимые шаги в рамках компетенции организации, предоставив спортсменам право на надлежащее судебное разбирательство с индивидуальными слушаниями. При проведении слушаний, а также последующего оглашения решений, антидопингвой комиссией FIS будет принят во внимание предстоящий сезон Кубка мира, который начнется в конце ноября 2017 года», — говорится в сообщении.

23 декабря 2016 года FIS объявила о временном отстранении Вылегжанина, Легкова, Белова, Петухова, Шаповаловой и Ивановой. Данное решение было основано на выводах второй части доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства под руководством Ричарда Макларена.