Сборная России лишена двух медалей ОИ-2014 в лыжных гонках, Черноусов станет чемпионом Игр

На Олимпиаде в Сочи Вылегжанин финишировал вторым на дистанции 50 км. Также в паре с Никитой Крюковым он стал вторым в командном спринте.
Данное решение было принято МОК после признания Вылегжанина, Алексея Петухова, Евгении Шаповаловой и Юлии Ивановой виновными в нарушении антидопинговых правил на Олимпийских играх 2014 года в Сочи. Ранее МОК аналогично признал виновными Александра Легкова и Евгения Белова, пожизненно отстранил их от Олимпиад и аннулировал их результаты. В связи с этим Легков был лишен золота в гонке на 50 км, мужская сборная России в составе Легкова, Вылегжанина, Дмитрия Япарова и Александра Бессмертных была лишена серебряных медалей в эстафетной гонке 4×10 км.
Таким образом, олимпийским чемпионом по лыжным гонкам на дистанции 50 км станет россиянин Илья Черноусов. Серебро перейдет норвежцу Мартину Йонсруду Сундбю, бронза — белорусу Сергею Долидовичу. В командном спринте шведы Эмиль Йёнссон и Теодор Петерсон вместо бронзы получат серебро, а норвежцы Петтер Нортуг и Ола Виген Хаттестад — бронзовые медали.
23 декабря 2016 года Международная федерация лыжного спорта (FIS) объявила о временном отстранении Легкова, Белова, Петухова, Вылегжанина, Шаповаловой и Ивановой. Данное решение было основано на выводах второй части доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентствапод руководством Ричарда Макларена. Российские лыжники подали апелляции в апелляционный комитет FIS, а затем — в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне. В мае CAS постановил, что если в делах спортсменов не появится новых данных до 1 ноября, то с них будет снята дисквалификация.
В июле 2016 года МОК создал две комиссии, которые изучают данные расследования независимой комиссии Макларена о допинге в российском спорте. Комиссия под руководством Дениса Освальда занимается перепроверкой допинг-проб участников Игр-2014, специальная комиссия МОК под руководством Самуэля Шмида расследует причастность сотрудников Министерства спорта РФ к возможному сокрытию допинговых нарушений российскими спортсменами. По итогам решений данных комиссий будет вынесено решение об участии сборной России в зимних Олимпийских играх 2018 года, которые пройдут в южнокорейском Пхёнчхане.