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20:34 (мск), источник: ТАСС

Сборная России лишена двух медалей ОИ-2014 в лыжных гонках, Черноусов станет чемпионом Игр

ТАСС, 9 ноября. Международный олимпийский комитет (МОК) лишил российского лыжника Максима Вылегжанина двух серебряных медалей Олимпийских игр 2014 года в Сочи. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Источник: ИТАР-ТАСС

На Олимпиаде в Сочи Вылегжанин финишировал вторым на дистанции 50 км. Также в паре с Никитой Крюковым он стал вторым в командном спринте.

Данное решение было принято МОК после признания Вылегжанина, Алексея Петухова, Евгении Шаповаловой и Юлии Ивановой виновными в нарушении антидопинговых правил на Олимпийских играх 2014 года в Сочи. Ранее МОК аналогично признал виновными Александра Легкова и Евгения Белова, пожизненно отстранил их от Олимпиад и аннулировал их результаты. В связи с этим Легков был лишен золота в гонке на 50 км, мужская сборная России в составе Легкова, Вылегжанина, Дмитрия Япарова и Александра Бессмертных была лишена серебряных медалей в эстафетной гонке 4×10 км.

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Таким образом, олимпийским чемпионом по лыжным гонкам на дистанции 50 км станет россиянин Илья Черноусов. Серебро перейдет норвежцу Мартину Йонсруду Сундбю, бронза — белорусу Сергею Долидовичу. В командном спринте шведы Эмиль Йёнссон и Теодор Петерсон вместо бронзы получат серебро, а норвежцы Петтер Нортуг и Ола Виген Хаттестад — бронзовые медали.

23 декабря 2016 года Международная федерация лыжного спорта (FIS) объявила о временном отстранении Легкова, Белова, Петухова, Вылегжанина, Шаповаловой и Ивановой. Данное решение было основано на выводах второй части доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентствапод руководством Ричарда Макларена. Российские лыжники подали апелляции в апелляционный комитет FIS, а затем — в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне. В мае CAS постановил, что если в делах спортсменов не появится новых данных до 1 ноября, то с них будет снята дисквалификация.

В июле 2016 года МОК создал две комиссии, которые изучают данные расследования независимой комиссии Макларена о допинге в российском спорте. Комиссия под руководством Дениса Освальда занимается перепроверкой допинг-проб участников Игр-2014, специальная комиссия МОК под руководством Самуэля Шмида расследует причастность сотрудников Министерства спорта РФ к возможному сокрытию допинговых нарушений российскими спортсменами. По итогам решений данных комиссий будет вынесено решение об участии сборной России в зимних Олимпийских играх 2018 года, которые пройдут в южнокорейском Пхёнчхане.

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