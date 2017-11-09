Тренер сборной России: Скандал с допингом перед Олимпиадой происходит с политическими целями

«МОК исходит из одного постулата: спортсмены не могли не знать о манипуляциях. Во-первых, они не были доказаны. Вскрытие пробирок — это юрисдикция WADA. Это они лопухнулись и пытаются списать все на российский спорт.

Здесь можно много ответных вопросов задавать. А были ли царапины на иностранных пробирках? Какой они имели характер? Были ли повреждения банок на других соревнованиях? Мы ничего не знаем, мотивирующих частей нет.

Все это происходит не ради наведения справедливости, а с политическими целями перед Олимпиадой. Прошло четыре года, об этих скандалах речь идет год, а решается все в последние месяцы перед Играми. Это делается для того, чтобы держать спортсменов, страну в напряжении", —цитирует Каминского RT.

Напомним, сегодня российские лыжники Алексей Петухов, Максим Вылегжанин, Евгения Шаповалова и Юлия Иванова решением комиссии МОК под руководством Дениса Освальда признаны виновными в нарушении антидопинговых правил.