Четверной финиш. Как отбирают медали у России

Источник: Спорт-Экспресс

Почему комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) под руководством Денниса Освальда спустя почти две недели приняла решение все-таки аннулировать результаты четверых российских лыжников — Максима Вылегжанина, Алексея Петухова, Юлии Ивановой и Евгенией Шаповаловой.

Новое решение МОК парадоксально и необъяснимо. Почему комиссия выжидала почти две недели, чтобы вынести решение, почти под копирку похожее на аналогичное по делам Александра Легкова и Евгения Белова? Почему в отношении спортсменов, находящихся в принципиально разных ситуациях и с разным набором улик, вынесены абсолютно идентичные решения? И зачем, в конце концов, проводить дальнейшие слушания в МОК, если их итог, похоже, уже ясен?

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ВСЕХ ПОД ОДНУ ГРЕБЕНКУ.

Почему же после оглушительного вердикта по делам Легкова-Белова мы все-таки надеялись на чудо? Да хотя бы потому, что у каждого из лыжников ситуация индивидуальна. Например, у Максима Вылегжанина количество абсолютно «чистых» проб в разы превышало количество нейтральных. У Юлии Ивановой в пробах нашли излишнее количество соли, которое, впрочем, по мнению российских ученых, является абсолютно физиологичным. Петухову и Шаповаловой вменяют в вину царапины на пробах, хотя от медалей Сочи оба лыжника были далеки.

И вот в итоге все эти спортсмены, независимо от количества и веса доказательств, дисквалифицированы. Все под одну гребенку, без намека на попытку разобраться. Если человек виноват, почему тогда на пробах не нашли царапин? Если мнения разных ученых по поводу нормальной концентрации соли разнятся, почему не заказать повторную независимую экспертизу? Что, в конце концов, на самом деле происходило на Олимпиаде в Сочи, если у каждого спортсмена находят что-то свое, а имеющиеся доказательства почему-то не подтверждают изначальную версию профессора Макларена? Ответов на эти вопросы мы, похоже, так и не узнаем.

Интересно, что МОК в своих вердиктах по всем шестерым лыжникам идет на явное нарушение принципов спортивного права. Речь идет о том, что у спортсменов не только аннулируют результаты, но и запрещают им принимать участие во всех последующих Олимпийских играх.

Это прямое повторение так называемого «правила Осаки», когда в 2007-м году МОК уже пытался запретить всем спортсменам, отбывшим допинговую дисквалификацию, принимать участие в последующих Олимпийских играх. «Правило Осаки» впоследствии было многократно опровергнуто в Спортивном арбитражном суде (CAS) как незаконное. Последние такие случаи датированы 2016-м годом, когда целый ряд россиян во главе с пловчихой Юлией Ефимовой отстояли свое право выступать на Играх в Рио.

И вот теперь МОК снова наступает на те же грабли, совершенно незаконно запрещая нашим спортсменам пожизненно принимать участие в Олимпиадах. Даже если принять, что какие-то нарушения в Сочи ими были совершены, то почему дисквалификация пожизненная? Вряд ли многоопытный руководитель комиссии Деннис Освальд не в курсе спортивного законодательства. А значит, он намеренно проявляет сверх-жесткость, либо рассчитывая в CAS предъявить дополнительные доказательства, либо просто в угоду общественному мнению. Какой из этих вариантов для России хуже — смотрите сами…

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ЧЕТЫРЕ МЕДАЛИ ИЗ ПЯТИ ОТОБРАЛИ.

Из четверки дисквалифицированных лыжников, медали в Сочи завоевывал только Вылегжанин. Теперь он потеряет личное серебро в марафонской гонке, а также серебряную медаль в командном спринте, завоеванную в паре с Никитой Крюковым. Ранее, из-за вердикта в отношении Легкова, Максим лишился также серебряной награды в эстафете 4×10 км.

Чемпионом в марафоне на 50 км теперь становится еще один россиянин — Илья Черноусов. Серебряную медаль должен получить норвежец Мартин Сундбю, бронзовую — белорус Сергей Долидович. Из-за аннулирования результата российской сборной в командном спринте, пострадает и напарник Вылегжанина по команде — Никита Крюков. Серебряные медали теперь перейдут к сборной Швеции, а бронзовые — к норвежцам.

Таким образом, после слушаний Освальда, лыжная сборная России остается по итогам домашней Олимпиады с единственной медалью — бронзой Ильи Черноусова на дистанции 50 км, которая теперь, по идее, должна превратиться в золото.

Вопрос, кстати, будет ли Илья теперь настаивать на выплате себе 4 миллионов рублей премиальных как олимпийскому чемпиону? Или, наоборот, откажется от золотой медали в поддержку товарищей?

Изначально, напомним, по итогам Сочи у нас были пять медалей, что равнялось четвертой позиции в командном зачете. Четыре из пяти отобранных наград — ужасающий процент. И еще большой вопрос, как на этот кошмар отреагируют в международной лыжной федерации…