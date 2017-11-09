Четверной финиш. Как отбирают медали у России
Комиссия МОК вынесла одинаковое решение по всем российским лыжникам.
Комиссия МОК вынесла одинаковое решение по всем российским лыжникам.
Почему комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) под руководством Денниса Освальда спустя почти две недели приняла решение
Новое решение МОК парадоксально и необъяснимо. Почему комиссия выжидала почти две недели, чтобы вынести решение, почти под копирку похожее на аналогичное по делам Александра Легкова и Евгения Белова? Почему в отношении спортсменов, находящихся в принципиально разных ситуациях и с разным набором улик, вынесены абсолютно идентичные решения? И зачем, в конце концов, проводить дальнейшие слушания в МОК, если их итог, похоже, уже ясен?
ВСЕХ ПОД ОДНУ ГРЕБЕНКУ.
Почему же после оглушительного вердикта по делам
И вот в итоге все эти спортсмены, независимо от количества и веса доказательств, дисквалифицированы. Все под одну гребенку, без намека на попытку разобраться. Если человек виноват, почему тогда на пробах не нашли царапин? Если мнения разных ученых по поводу нормальной концентрации соли разнятся, почему не заказать повторную независимую экспертизу? Что, в конце концов, на самом деле происходило на Олимпиаде в Сочи, если у каждого спортсмена находят
Интересно, что МОК в своих вердиктах по всем шестерым лыжникам идет на явное нарушение принципов спортивного права. Речь идет о том, что у спортсменов не только аннулируют результаты, но и запрещают им принимать участие во всех последующих Олимпийских играх.
Это прямое повторение так называемого «правила Осаки», когда в 2007-м году МОК уже пытался запретить всем спортсменам, отбывшим допинговую дисквалификацию, принимать участие в последующих Олимпийских играх. «Правило Осаки» впоследствии было многократно опровергнуто в Спортивном арбитражном суде (CAS) как незаконное. Последние такие случаи датированы 2016-м годом, когда целый ряд россиян во главе с пловчихой Юлией Ефимовой отстояли свое право выступать на Играх в Рио.
И вот теперь МОК снова наступает на те же грабли, совершенно незаконно запрещая нашим спортсменам пожизненно принимать участие в Олимпиадах. Даже если принять, что
ЧЕТЫРЕ МЕДАЛИ ИЗ ПЯТИ ОТОБРАЛИ.
Из четверки дисквалифицированных лыжников, медали в Сочи завоевывал только Вылегжанин. Теперь он потеряет личное серебро в марафонской гонке, а также серебряную медаль в командном спринте, завоеванную в паре с Никитой Крюковым. Ранее,
Чемпионом в марафоне на 50 км теперь становится еще один россиянин — Илья Черноусов. Серебряную медаль должен получить норвежец Мартин Сундбю, бронзовую — белорус Сергей Долидович.
Таким образом, после слушаний Освальда, лыжная сборная России остается по итогам домашней Олимпиады с единственной медалью — бронзой Ильи Черноусова на дистанции 50 км, которая теперь, по идее, должна превратиться в золото.
Вопрос, кстати, будет ли Илья теперь настаивать на выплате себе 4 миллионов рублей премиальных как олимпийскому чемпиону? Или, наоборот, откажется от золотой медали в поддержку товарищей?
Изначально, напомним, по итогам Сочи у нас были пять медалей, что равнялось четвертой позиции в командном зачете. Четыре из пяти отобранных наград — ужасающий процент. И еще большой вопрос, как на этот кошмар отреагируют в международной лыжной федерации…
Наталья МАРЬЯНЧИК.