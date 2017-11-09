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16:10 (мск), источник: БЕЛТА

Белорусский лыжник Сергей Долидович может получить бронзовую награду Олимпиады в Сочи

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский лыжник Сергей Долидович может получить бронзовую награду XXII зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи. Такое развитие событий стало возможным после решения Дисциплинарной комиссии Международного олимпийского комитета под руководством Дениса Освальда, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Заседание комиссии МОК состоялось сегодня. Результаты российских лыжников Алексея Петухова, Максима Вылегжанина, Евгении Шаповаловой и Юлии Ивановой, показанные на Олимпийских играх 2014 года в Сочи, аннулированы. Спортсмены также дисквалифицированы и не смогут принять участие в XXIII зимних Олимпийских играх в Пхенчхане.

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Российский лыжник Максим Вылегжанин лишен серебряной медали зимних Игр на дистанции 50 км с массовым стартом. Ранее золотой медали в этой же дисциплине был лишен Александр Легков.

После дисквалификации российского лыжника белорус Сергей Долидович поднялся на 4-е место по итогам масс-старта на 50 км на ОИ-2014Дисциплинарная комиссия Международного олимпийского комитета под руководством Дениса Освальда признала двух российских лыжников — Александра Легкова и Евгения Белова виновными в нарушении антидопинговых правил.

Таким образом, будет пересмотрен состав призеров на дистанции 50 км с массовым стартом. После дисквалификации двух россиян чемпионом может быть объявлен еще один представитель этой страны Илья Черноусов. Серебро может достаться норвежцу Мартину Йонсруду Сундбю, а бронзовая медаль — белорусу Сергею Долидовичу, который в итоговом протоколе в феврале 2014 года занял пятое место.

На данный момент белорусский лыжник вместе с национальной командой проходит подготовку к сезону в финском Муонио.

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