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15:13 (мск), источник: Р-Спорт

Вяльбе: Решение комиссии МОК по еще четырем российским лыжникам будет оспорено в CAS

МОСКВА, 9 ноя — Р-Спорт, Сергей Смышляев. Дисквалификация на Олимпийские игры и аннулирование результатов Игр-2014 в Сочи российских лыжников Алексея Петухова, Максима Вылегжанина, Евгении Шаповаловой и Юлии Ивановой будут оспорены Федерацией лыжных гонок России (ФЛГР) в Спортивном арбитражном суде (CAS), заявила агентству «Р-Спорт» глава ФЛГР Елена Вяльбе.

Источник: РИА "Новости"

В четверг Вяльбе сообщила «Р-Спорт», что комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) под руководством Дениса Освальда приняла решение признать виновными спортсменов в нарушении антидопинговых правил и дисквалифицировать их на последующие Олимпийские игры, а также аннулировать их результаты, показанные на Играх-2014. Ранее такое же решение было принято по лыжникам Александру Легкову и Евгению Белову, дисквалификация которых также будет оспорена в CAS.

«Да, конечно же, мы будем оспаривать это решение в CAS», — заявила Вяльбе.

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