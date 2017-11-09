Вяльбе: Решение комиссии МОК по еще четырем российским лыжникам будет оспорено в CAS

В четверг Вяльбе сообщила «Р-Спорт», что комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) под руководством Дениса Освальда приняла решение признать виновными спортсменов в нарушении антидопинговых правил и дисквалифицировать их на последующие Олимпийские игры, а также аннулировать их результаты, показанные на Играх-2014. Ранее такое же решение было принято по лыжникам Александру Легкову и Евгению Белову, дисквалификация которых также будет оспорена в CAS.