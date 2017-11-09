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15:02 (мск), источник: ТАСС

Вылегжанин и еще три российских лыжника отстранены МОК от Олимпиад

ТАСС, 9 ноября. Международный олимпийский комитет (МОК) пожизненно отстранил российских лыжников Максима Вылегжанина, Алексея Петухова, Юлию Иванову и Евгению Шаповалову от участия в Олимпиадах и аннулировал их результаты с Игр 2014 года в Сочи. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с итогами расследования.

Источник: РИА "Новости"

Ранее аналогичное решение МОК принял в отношении двух других российских лыжников — Александра Легкова, ставшего на Играх-2014 первым на дистанции 50 км и вторым — в эстафете 4×10 км, и Евгения Белова. Вылегжанин на Играх в Сочи финишировал вторым в лыжном марафоне. Также на ОИ-2014 он был вторым в командном спринте в паре с Никитой Крюковым. Ранее МОК уже лишил мужскую сборную России серебра в эстафете из-за признания виновным Легкова в нарушении антидопинговых правил, также в той эстафете за команду бежал Вылегжанин.

«Всех четырех лыжников дисквалифицировали по аналогии с решением, вынесенным ранее в отношении Легкова и Белова», — сказал источник.

Таким образом, сборная России лишилась еще двух медалей после аннулирования результатов Вылегжанина. Россиянин Илья Черноусов, соответственно, станет олимпийским чемпионом на дистанции 50 км, серебро достанется норвежцу Мартину Йонсруду Сундбю, бронза — белорусу Сергею Долидовичу.

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В командном спринте шведы Эмиль Йёнссон и Теодор Петерсон вместо бронзы получат серебро, а норвежцы Петтер Нортуг и Ола Виген Хаттестад — бронзовые медали.

На Олимпиаде в Сочи Петухов занял восьмое место в спринте, Шаповалова — 28-е. Иванова финишировала 17-й в беге на 10 км классическим стилем, 30-й в масс-старте на 30 км, а в командном спринте в паре с Анастасией Доценко Иванова стала шестой. Также она приняла участие в эстафете 4×5 км, в которой сборная России заняла шестое место.

Отстранение российских лыжников

Международная федерация лыжного спорта (FIS), руководствуясь выводами второй части доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства под руководством Ричарда Макларена, 23 декабря 2016 года объявила о временном отстранении Легкова, Белова, Петухова, Вылегжанина, Шаповаловой и Ивановой. Все лыжники подали апелляции в апелляционный комитет FIS, а затем в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне, который в мае постановил, что дисквалификация со спортсменов будет снята 1 ноября, если в их делах не появится новых данных.

В июле 2016 года МОК создал две комиссии, которые изучают данные расследования независимой комиссии Макларена о допинге в российском спорте. Первая занимается перепроверкой допинг-проб участников Игр-2014, ее возглавляет Денис Освальд, вторая — специальная комиссия МОК под руководством Самуэля Шмида — расследует причастность сотрудников Министерства спорта РФ к возможному сокрытию допинговых нарушений российскими спортсменами. Именно по итогам решений данных комиссий будет вынесен вердикт относительно участия сборной России в зимних Олимпийских играх 2018 года, которые пройдут в южнокорейском Пхёнчхане.

Дисквалификация российских лыжников: Россия оспорит решение МОК
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