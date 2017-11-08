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16:58 (мск), источник: ТАСС

Тренер: Лыжник Белов, дисквалифицированный МОК, выступит на турнире в Швеции

ТАСС, 8 ноября. Российский лыжник Евгений Белов готовится выступить на турнире в шведском Елливаре, который пройдет с 17 по 19 ноября. Об этом сообщает норвежский телеканал NRK со ссылкой на тренера мужской сборной России Маркуса Крамера.

Источник: РИА "Новости"

1 ноября Международный олимпийский комитет (МОК) пожизненно отстранил Белова и Александра Легкова от выступлений на Олимпийских играх и аннулировал их результаты на Олимпиаде 2014 года в Сочи.

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Крамер сообщил, что Легков в Елливаре пока отсутствует. Отмечается, что к соревнованиям в Швеции также готовятся Алексей Петухов, Максим Вылегжанин, Юлия Иванова и Евгения Шаповалова, которые вместе с Легковым и Беловым 23 декабря 2016 года были временно отстранены от соревнований из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил во время Игр-2014. Срок их отстранения закончился 1 ноября, поэтому они имеют право выступать на соревнованиях под эгидой Международной федерации лыжного спорта (FIS). В FIS заявили, что решение о возможных санкциях в отношении российских спортсменов будет принято после того, как дисциплинарная комиссия МОК рассмотрит дела всех шести лыжников.

«Мы были в контакте с FIS, прямо сейчас всем разрешено соревноваться», — сказал Крамер.

Шестеро российских лыжников были дисквалифицированы на основе данных независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства во главе с Ричардом Маклареном.

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