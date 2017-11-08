Тренер: Лыжник Белов, дисквалифицированный МОК, выступит на турнире в Швеции

Крамер сообщил, что Легков в Елливаре пока отсутствует. Отмечается, что к соревнованиям в Швеции также готовятся Алексей Петухов, Максим Вылегжанин, Юлия Иванова и Евгения Шаповалова, которые вместе с Легковым и Беловым 23 декабря 2016 года были временно отстранены от соревнований из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил во время Игр-2014. Срок их отстранения закончился 1 ноября, поэтому они имеют право выступать на соревнованиях под эгидой Международной федерации лыжного спорта (FIS). В FIS заявили, что решение о возможных санкциях в отношении российских спортсменов будет принято после того, как дисциплинарная комиссия МОК рассмотрит дела всех шести лыжников.