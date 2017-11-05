Климов и Корнилов вошли в состав сборной РФ на первые этапы КМ по прыжкам на лыжах

«Мы начали тренировки на трамплине, на льду. Команда в полном составе, восемь человек. Помимо тренировок на трамплине будет общая физическая подготовка. В Сочи мы пробудем до 12 ноября, а 16-го числа уже вылетим в Вислу», — рассказал Арефьев.

«Состав уже известен — в него вошли [Евгений] Климов, [Денис] Корнилов, [Алексей] Ромашов и [Михаил] Назаров. Пятым поедет [Роман] Трофимов, — заявил специалист. — Подготовка идет нормально, срывов не было, все нормально. Пройдем первые старты, 2 декабря будем прыгать в Нижнем Тагиле, там будет выступать более расширенный состав, и мы там решим, кто поедет на последующие этапы Кубка мира и «Турне четырех трамплинов».