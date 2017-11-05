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20:06 (мск), источник: ТАСС

Климов и Корнилов вошли в состав сборной РФ на первые этапы КМ по прыжкам на лыжах

МОСКВА, 5 ноября. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Евгений Климов и Денис Корнилов примут участие в стартовых этапах Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина. Об этом ТАСС заявил главный тренер национальной команды Александр Арьефьев.

Кубок мира — 2017/18 стартует 17 ноября в польской Висле.

«Мы начали тренировки на трамплине, на льду. Команда в полном составе, восемь человек. Помимо тренировок на трамплине будет общая физическая подготовка. В Сочи мы пробудем до 12 ноября, а 16-го числа уже вылетим в Вислу», — рассказал Арефьев.

«Состав уже известен — в него вошли [Евгений] Климов, [Денис] Корнилов, [Алексей] Ромашов и [Михаил] Назаров. Пятым поедет [Роман] Трофимов, — заявил специалист. — Подготовка идет нормально, срывов не было, все нормально. Пройдем первые старты, 2 декабря будем прыгать в Нижнем Тагиле, там будет выступать более расширенный состав, и мы там решим, кто поедет на последующие этапы Кубка мира и «Турне четырех трамплинов».

Этап в Висле завершится 20 ноября.

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