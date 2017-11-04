Легков и бракованный допинг

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Бесспорно, самое ужасное, что может произойти в жизни спортсмена — пожизненная дисквалификация с аннулированием всех прошлых наград, включая триумфальную победу на Олимпийских играх. Но еще хуже может быть, когда своя же пресса, которая превозносила тебя раннее, сейчас готова с легкостью поверить и в нечестность победы, и в факт допинга. Многие журналисты высказывали свое разочарование в том, что Легков оказался «допингистом», хотя прямых доказательств ни у кого сейчас нет. Единственное, на что давит сторона обвинения — доклад Родченкова и царапины на пробирке.

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Царапины стали доказательством допинга? То есть ни наличие запрещенных веществ, ни изменения в составе пробы, ни подмена пробы другим генетическим материалом, а царапины! Давно ли в мире отменили презумпцию невиновности? И за такое нарушение, как царапины на пробирке, целостность которых должна контролироваться ВАДА, нашим спортсменам дали пожизненное. Даже предположив, что пробирки меняли или вскрывались по какой-либо причине, можно ли по таким косвенным фактам однозначно утверждать о принятии спортсменом допинга?



Самое удивительное, что результаты тех гонок не вызывают подозрений — Белов занимал не самые высокие места — 18-е место в скиатлоне и 25-е в классической гонке на 15 км, что достаточно странно для человека, который выпил специальный «коктейль», который должен был окрылять спортсменов похлеще Ред Булла. Легков занял свое заслуженное первое место, но если мы мысленно вернемся в Сочи 2014, то с легкостью вспомним, что победа досталась Саше исключительно благодаря изумительной тактике по ходу всей дистанции. Неужели и в этом помог коктейль? Я уже не буду вспоминать результаты биатлонисток, которые следующие в очереди на аннулирование. Например, Екатерина Глазырина может не без слез вспомнить 61 место в индивидуальной гонке, а Яна Романова — 19-е, 23-е и 53-е в различных дисциплинах. Не в обиду Яне, но это ее стабильный результат. Ольге Вилухиной повезло больше — у нее было серебро в спринте, но ходом Ольга проиграла Насте Кузьминой также «свои» 19 секунд. Кто-то вспомнит еще серебро в эстафете, но оно было достигнуто по большей части от неудач соперников, а не от скорости наших девочек. Хочется спросить: а допинг был бракованный? Почему наши девушки выступили крайне плохо, а мужчины-биатлонисты в индивидуальных дисциплинах еще хуже? Или не было допинга?

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Но больше всего кажется фантастикой допинг Легкова. Так и хочется спросить — зачем на пике формы спортсмену применять допинг? Если посмотреть на всю его карьеру, то медали и первые места — не редкость для Саши, хотя бы стоит вспомнить знаменательную победу в Тур де Ски. Более того, у Саши были очень обидные поражения до этого, где он проигрывал в тактике, падал, ломал палки. Он смог переселить всё спортивное невезение, и, казалось именно в Сочи, награда нашла своего героя. Я не устану повторять, что там не было другого спортсмена, который настолько заслужил быть № 1. Легков все 4 года шел к данной победе, он ушел на самоподготовку с иностранными тренерами, большую часть времени тренировался и жил в Европе (а значит, подвергался строжайшему допинг контролю в любое время дня и ночи), а самое главное — впал в немилость у главы Федерации Вяльбе, которая его называла «предателем», «посредственным спортсменом».



После всего этого, я ни за что не поверю, что Легков осознано согласился на принятие запрещенных веществ. Ради чего так рисковать, когда перед этим на этапах ты доказываешь всем и себе, что форма ого-го!

Что хотелось бы добавить напоследок, или почему я не верю Родченкову. Нет, не потому что я патриот до мозга и костей, я просто стараюсь рассуждать логически. Человек, который был идейным вдохновителем и «отцом» «государственной допинговой программы» объективно имеет доступ к государственным тайнам и секретам, а, следовательно, и форму допуска к государственной тайне, смею предположить, что 1 уровня. Вы правда думаете, что такой человек пересек бы границу?



А всю нашу общественность, которая не может разобраться в ситуации, я призываю задуматься: у нас, болельщиков, отобрали всего лишь медали, а у спортсменов — целую жизнь.