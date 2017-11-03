WADA добило россиян

Источник: Газета.Ру

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) выступило с поддержкой решения Международного олимпийского комитета (МОК) о пожизненном отстранении российских лыжников Александра Легкова и Евгения Белова от Олимпийских игр и аннулировании их результатах в Сочи-2014.

WADA опубликовало на своем сайте пресс-релиз в котором процитированы слова генерального директора организации Оливера Нигли и главы агентства Крейга Риди.

«Мы воодушевлены выводами комиссии Освальда.

В дополнение к найденному профессором Маклареном, обнародованные результаты являются мощным сигналом атлетам и прочим о том, что даже годы спустя свидетельства могут быть найдены и, в свою очередь, они могут спровоцировать ужесточение антидопинговых правил, — заявил Нигли.

Глава организации Риди выразил надежду, что расследование по всем 26 российским спортсменам будет завершено вовремя.

«WADA рассчитывает, что комиссия Освальда вовремя завершит расследования дел всех 26 спортсменов из России, а также рассчитываем на своевременное завершение работы комиссии Шмида, которая выясняет причастность российских государственных институтов к допинговым махинациям.

Мы уверены, что результаты этих процессов станут бесценными в деле борьбы за чистоту спорта, — сказал Риди.

В среду, 1 ноября, МОК объявил о решении по делу двух из шести временно отстраненных российских лыжниках — Легкову и Белову, постановив аннулировать результаты спортсменов на Олимпиаде в Сочи и отстранить их пожизненно от всех Олимпийских игр.

Такое суровое постановление комитет принял вследствие расследования специально комиссии Освальда, занимающейся перепроверкой допинг-проб российских атлетов, чьи имена фигурируют в докладе комиссии WADA под руководством профессора Макларена.

Вторая комиссия МОК под руководством Шмида расследует причастность российского государства к нарушению антидопинговых правил и пока еще не представила результаты своей работы.

В декабре прошлого года Международная федерация лыжных видов спорта отстранила на неопределенный срок сразу шесть российских лыжников и лыжниц: Легкова, Белова, Алексея Петухова, Максима Вылегжанина, Юлию Иванову и Евгению Шаповалову.

Спортсмены были вынуждены пропустить не только этапы Кубка мира, но и чемпионат мира по лыжным видам спорта. Все отстраненные атлеты подали апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS), постановивший в мае этого года, что дисквалификация будет снята с лыжников 1 ноября, если в деле не появится новых данных.

Таким образом, даже после жестких санкций МОК лыжники имеют право выступать на соревнованиях под эгидой Международной федерации лыжных видов спорта (ФИС), а именно: на Кубке и чемпионате мира.

Однако пока ФИС ограничилась лишь коротким заявлением о том, что вынесет свое решение по делу лыжников после завершения слушаний МОК.

Чрезвычайно жестокие постановления олимпийского комитета стали неожиданностью, как для самих спортсменов, так и для спортивных чиновников и функционеров.

Легков и Белов уже подали апелляцию в Спортивный арбитражный суд CAS на решение МОК, однако шансов на удачное завершение разбирательства у наших атлетов не так много.

Главный тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко считает, что действия МОК ведут к отстранению российских спортсменов от Олимпиады в Пхенчхане.

«Если в этой ситуации МОК, фактически не объясняя причин, дисквалифицирует спортсменов, то и всех других отстраненных атлетов, вероятно, впоследствии ждет та же самая участь.

И все это ведется к тому, чтобы отстранить от Олимпиады сборную России в целом. Сейчас плавно к этому и подводят,

— поведал специалист «Газете.Ru».

Есть еще один, менее болезненный, вариант развития событий — принуждение россиян выступить на Играх под нейтральным флагом, что фактически повторяет санкции международной легкоатлетической федерации, примененные к россиянам еще в 2015 году. На чемпионате мира в Лондоне российские легкоатлеты выступали в качестве нейтральных участников.

Однако президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков категорически отрицает такую возможность.

«Позиция однозначная у всех — россияне под нейтральным флагом на Олимпийских играх выступать не будут, они будут выступать за свою страну. Такой вариант даже не рассматривается»,

— приводит слова Жукова «Р-Спорт».