WADA добило россиян

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: известная ведущая ударила по лбу зрительницу на шоу
Болезнь Альцгеймера может зарождаться за пределами мозга?
В кафе в центре Москвы произошла стрельба
Жириновский отреагировал на слова Собчак: «А что она на свободе?»
Тест: что вы помните о тюнинге автомобилей в СССР
Текущие события
Хоккей. КХЛ
1-й период
Сибирь0
ЦСКА0
Хоккей. КХЛ
16:00
Авангард
Йокерит
Хоккей. КХЛ
16:30
Барыс
Витязь
Хоккей. КХЛ
17:00
Югра
Слован
Футбол. Премьер-лига
17:30
Урал
Динамо М
Футбол. Зарубежный
22:30
Айнтрахт Ф
Вердер
Футбол. Зарубежный
22:45
Ренн
Бордо
Футбол. Зарубежный
23:00
Бетис
Хетафе
Хоккей. НХЛ
05:30
Лос-Анджелес Кингз5
Торонто Мэйпл Ливз3
Хоккей. НХЛ
05:00
Аризона Койотс4
Баффало Сэйбрз5
Хоккей. НХЛ
04:00
Колорадо Эвеланш5
Каролина Харрикейнз3
Хоккей. НХЛ
04:00
Калгари ФлэймзОТ2
Питтсбург Пингвинз1
Хоккей. НХЛ
03:00
Сент-Луис Блюз0
Филадельфия Флайерз2
Хоккей. НХЛ
03:00
Миннесота Уайлд6
Монреаль Канадиенс3
Хоккей. НХЛ
03:00
Виннипег Джетс5
Даллас Старз2
Хоккей. НХЛ
02:30
Оттава Сенаторз3
Детройт Ред Уингз1
Хоккей. НХЛ
02:30
Тампа-Бэй ЛайтнингОТ1
Нью-Йорк Рейнджерс2
Хоккей. НХЛ
02:30
Флорида Пантерз3
Коламбус Блю Джэкетс7
Хоккей. НХЛ
02:00
Бостон Брюинз2
Вегас Голден Найтс1
Хоккей. НХЛ
02:00
Вашингтон Кэпиталз4
Нью-Йорк Айлендерс3
Все события
Бузова не вошла в число звезд «Новогодней ночи на "Первом"»
Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей»
Полный топлива бензовоз устроил апокалиптичное ДТП (фото и видео)
Потерял номер: что делать
Семин против Гончаренко. Интриги 16-го тура РФПЛ
Дзагоев вошел в тройку лучших игроков недели в Лиге чемпионов
21-летняя дочка Леонида Агутина стала копией отца (фото)
Сергей Лазарев с размахом отметил день рождения мамы
Неизбежность старения доказали математически
8 фраз, которые нельзя говорить людям с бессонницей
Переезд трех министерств обойдется в 25 млрд рублей
20 самых недорогих районов Москвы (фото)
Фоторепортажи
18«Арсенал» — ЦСКА: салют во время чумы
14Ферстаппен выиграл Гран-при Мексики, Хэмилтон — чемпион
15:29 (мск), источник: Газета.Ру

WADA добило россиян

Всемирное антидопинговое агентство поддержало Медународный олимпийский комитет в решении пожизненно отстранить и аннулировать результаты Олимпиады в Сочи российских лыжников Александра Легкова и Евгения Белова. Глава агентства Крейг Риди также выразил надежду, что данный прецедент послужит в благо борьбы с допингом.

Источник: Газета.Ру

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) выступило с поддержкой решения Международного олимпийского комитета (МОК) о пожизненном отстранении российских лыжников Александра Легкова и Евгения Белова от Олимпийских игр и аннулировании их результатах в Сочи-2014.

WADA опубликовало на своем сайте пресс-релиз в котором процитированы слова генерального директора организации Оливера Нигли и главы агентства Крейга Риди.

«Мы воодушевлены выводами комиссии Освальда.

В дополнение к найденному профессором Маклареном, обнародованные результаты являются мощным сигналом атлетам и прочим о том, что даже годы спустя свидетельства могут быть найдены и, в свою очередь, они могут спровоцировать ужесточение антидопинговых правил, — заявил Нигли.

Глава организации Риди выразил надежду, что расследование по всем 26 российским спортсменам будет завершено вовремя.

«WADA рассчитывает, что комиссия Освальда вовремя завершит расследования дел всех 26 спортсменов из России, а также рассчитываем на своевременное завершение работы комиссии Шмида, которая выясняет причастность российских государственных институтов к допинговым махинациям.

Мы уверены, что результаты этих процессов станут бесценными в деле борьбы за чистоту спорта, — сказал Риди.

В среду, 1 ноября, МОК объявил о решении по делу двух из шести временно отстраненных российских лыжниках — Легкову и Белову, постановив аннулировать результаты спортсменов на Олимпиаде в Сочи и отстранить их пожизненно от всех Олимпийских игр.

Такое суровое постановление комитет принял вследствие расследования специально комиссии Освальда, занимающейся перепроверкой допинг-проб российских атлетов, чьи имена фигурируют в докладе комиссии WADA под руководством профессора Макларена.

Вторая комиссия МОК под руководством Шмида расследует причастность российского государства к нарушению антидопинговых правил и пока еще не представила результаты своей работы.

В декабре прошлого года Международная федерация лыжных видов спорта отстранила на неопределенный срок сразу шесть российских лыжников и лыжниц: Легкова, Белова, Алексея Петухова, Максима Вылегжанина, Юлию Иванову и Евгению Шаповалову.

Спортсмены были вынуждены пропустить не только этапы Кубка мира, но и чемпионат мира по лыжным видам спорта. Все отстраненные атлеты подали апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS), постановивший в мае этого года, что дисквалификация будет снята с лыжников 1 ноября, если в деле не появится новых данных.

Таким образом, даже после жестких санкций МОК лыжники имеют право выступать на соревнованиях под эгидой Международной федерации лыжных видов спорта (ФИС), а именно: на Кубке и чемпионате мира.

Однако пока ФИС ограничилась лишь коротким заявлением о том, что вынесет свое решение по делу лыжников после завершения слушаний МОК.

Чрезвычайно жестокие постановления олимпийского комитета стали неожиданностью, как для самих спортсменов, так и для спортивных чиновников и функционеров.

Легков и Белов уже подали апелляцию в Спортивный арбитражный суд CAS на решение МОК, однако шансов на удачное завершение разбирательства у наших атлетов не так много.

Главный тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко считает, что действия МОК ведут к отстранению российских спортсменов от Олимпиады в Пхенчхане.

«Если в этой ситуации МОК, фактически не объясняя причин, дисквалифицирует спортсменов, то и всех других отстраненных атлетов, вероятно, впоследствии ждет та же самая участь.

И все это ведется к тому, чтобы отстранить от Олимпиады сборную России в целом. Сейчас плавно к этому и подводят,

— поведал специалист «Газете.Ru».

Есть еще один, менее болезненный, вариант развития событий — принуждение россиян выступить на Играх под нейтральным флагом, что фактически повторяет санкции международной легкоатлетической федерации, примененные к россиянам еще в 2015 году. На чемпионате мира в Лондоне российские легкоатлеты выступали в качестве нейтральных участников.

Однако президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков категорически отрицает такую возможность.

«Позиция однозначная у всех — россияне под нейтральным флагом на Олимпийских играх выступать не будут, они будут выступать за свою страну. Такой вариант даже не рассматривается»,

— приводит слова Жукова «Р-Спорт».

Исполком МОК должен принять решение по допуску сборной России на Олимпиаду в Пхенчхане в декабре.

 Под Киевом убили воевавшую в Донбассе Амину Окуеву
Умер актер из «Улиц разбитых фонарей»
Семин против Гончаренко. Интриги 16-го тура РФПЛ
Дзагоев вошел в тройку лучших игроков недели в Лиге чемпионов
Жуков: Россияне на ОИ под нейтральным флагом выступать не будут
Фигуристка из РФ идет третьей после короткой программы в Китае
«Северсталь» ведет переговоры с Шипачевым
«Зенит»: Гостевой сектор стадиона в Тронхейме не был подготовлен
Игрок «Спартака» — в окончательном списке сборной Нидерландов
Новости
Авто
Полный топлива бензовоз устроил апокалиптичное ДТП (фото и видео) По-настоящему страшная авария произошла на одном из шоссе в Канаде, после того как груженый топливом бензовоз врезался в столкнувшиеся ранее на дороге автомобили
Hi-Tech
Стоимость перепродаваемых в интернете iPhone X достигает миллиона рублей На интернет-сайтах объявлений и торговых площадках варьируется от 120 до 300 тысяч рублей, при этом есть и уникальные предложения
Кино
Юлия Пересильд в свадебном платье снимается в новом сериале Кадр и видео с площадки «Белых ночей» актриса опубликовала в Instagram
Недвижимость
Министерства поднимутся на IQ
Ставки по ипотеке падают
20 самых недорогих районов Москвы
Как менялся покупатель московского жилья
Леди
В моду вошли рубашки, которые могут заменить платье (фото) Нарядная рубашка — незаменимая вещь в осенне-зимнем сезоне. Ее можно надевать под любой пуховик и парку даже в самые суровые морозы
Дети
Жена Николя Саркози показала 6-летнюю дочь (фото) Экс-первая леди Франции показала поклонникам новый снимок Джулии.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь