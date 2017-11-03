WADA приветствует решение комиссии МОК о дисквалификации лыжников РФ

В среду на основании расследования комиссии Освальда наказания за нарушение антидопинговых правил понесли российские лыжники Александр Легков и Евгений Белов — результаты спортсменов с Олимпиады 2014 года в Сочи аннулированы, лыжников пожизненно отстранили от выступления на Олимпийских играх. Легков завоевал в Сочи золото в гонке на 50 км, а также серебро в эстафете.
«WADA полностью приветствует решение комиссии Освальда. Помимо подтверждения выводов комиссии Ричарда Макларена, дан мощный сигнал для всех спортсменов о том, что санкции за нарушение антидопинговых правил, соответствующие кодексу WADA, могут быть приняты в отношении нарушителей даже спустя несколько лет», — сказал генеральный директор WADA Оливье Ниггли.
«Агентство предвидит своевременное завершение комиссией Освальда оставшихся 26 дел российских спортсменов. Мы уверены, что результаты работы комиссий Освальда и Самуэля Шмида окажут неоценимое влияние на защиту прав спортсменов и право на “чистую” конкуренцию», — отметил президент WADA Крейг Риди.
После публикации второй части доклада независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена МОК объявил о начале расследования в отношении 28 российских участников зимних Игр в Сочи, после этого Международный союз биатлонистов (IBU) объявил о временном отстранении двух россиян, которыми, по данным СМИ, являются Ольга Вилухина, на счету которой две серебряные награды Игр-2014, а также серебряный призер Олимпиады в Сочи Яна Романова. Вилухина объявила о завершении карьеры в 2016 году, Романова не выступает с 2015 года. Позднее IBU объявил о временном отстранении другой россиянки Екатерины Глазыриной перед стартом чемпионата мира 2017 года в австрийском Хохфильцене.
В июле 2016 года МОК создал две комиссии, которые изучают данные расследования независимой комиссии WADA под руководством Макларена о допинге в российском спорте. Первая занимается перепроверкой допинг-проб участников Игр-2014, ее возглавляет Освальд, вторая — специальная комиссия МОК под руководством Самуэля Шмида — расследует причастность сотрудников Министерства спорта РФ к возможному сокрытию допинговых нарушений российскими спортсменами. Именно по итогам решений данных комиссий будет вынесен вердикт относительно участия сборной России в зимних Олимпийских играх 2018 года.