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09:25 (мск), источник: ТАСС

WADA приветствует решение комиссии МОК о дисквалификации лыжников РФ

ТАСС, 3 ноября. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) приветствует решение комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) под руководством Дениса Освальда о дисквалификации российских лыжников Александра Легкова и Евгения Белова. Об этом сообщает пресс-служба WADA.

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В среду на основании расследования комиссии Освальда наказания за нарушение антидопинговых правил понесли российские лыжники Александр Легков и Евгений Белов — результаты спортсменов с Олимпиады 2014 года в Сочи аннулированы, лыжников пожизненно отстранили от выступления на Олимпийских играх. Легков завоевал в Сочи золото в гонке на 50 км, а также серебро в эстафете.

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«WADA полностью приветствует решение комиссии Освальда. Помимо подтверждения выводов комиссии Ричарда Макларена, дан мощный сигнал для всех спортсменов о том, что санкции за нарушение антидопинговых правил, соответствующие кодексу WADA, могут быть приняты в отношении нарушителей даже спустя несколько лет», — сказал генеральный директор WADA Оливье Ниггли.

«Агентство предвидит своевременное завершение комиссией Освальда оставшихся 26 дел российских спортсменов. Мы уверены, что результаты работы комиссий Освальда и Самуэля Шмида окажут неоценимое влияние на защиту прав спортсменов и право на “чистую” конкуренцию», — отметил президент WADA Крейг Риди.

После публикации второй части доклада независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена МОК объявил о начале расследования в отношении 28 российских участников зимних Игр в Сочи, после этого Международный союз биатлонистов (IBU) объявил о временном отстранении двух россиян, которыми, по данным СМИ, являются Ольга Вилухина, на счету которой две серебряные награды Игр-2014, а также серебряный призер Олимпиады в Сочи Яна Романова. Вилухина объявила о завершении карьеры в 2016 году, Романова не выступает с 2015 года. Позднее IBU объявил о временном отстранении другой россиянки Екатерины Глазыриной перед стартом чемпионата мира 2017 года в австрийском Хохфильцене.

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В июле 2016 года МОК создал две комиссии, которые изучают данные расследования независимой комиссии WADA под руководством Макларена о допинге в российском спорте. Первая занимается перепроверкой допинг-проб участников Игр-2014, ее возглавляет Освальд, вторая — специальная комиссия МОК под руководством Самуэля Шмида — расследует причастность сотрудников Министерства спорта РФ к возможному сокрытию допинговых нарушений российскими спортсменами. Именно по итогам решений данных комиссий будет вынесен вердикт относительно участия сборной России в зимних Олимпийских играх 2018 года.

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