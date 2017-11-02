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20:33 (мск), источник: ТАСС

Лыжники Легков и Белов подали апелляцию в CAS на отстранение от Олимпиад

МОСКВА, 2 ноября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Российские лыжники Александр Легков и Евгений Белов, отстраненные Международным олимпийским комитетом (МОК) от участия в Олимпиадах за нарушение антидопинговых правил, подали апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS). Об этом ТАСС сообщил адвокат спортсменов Кристоф Вишеманн.

«Как я и обещал, апелляция только что подана», — сказал он.

В среду МОК пожизненно отстранил Белова и Легкова от выступления на Олимпиадах и аннулировал их результаты на Играх 2014 года. Основанием стали данные перепроверки допинг-проб спортсменов, взятых на Олимпиаде в Сочи, с помощью новой методики.

Международная федерация лыжного спорта (FIS) на основании выводов второй части доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Маклареном объявила 23 декабря 2016 года о временном отстранении Легкова, Белова, Алексея Петухова, Максима Вылегжанина, Евгении Шаповаловой и Юлии Ивановой. Все лыжники подали апелляции в апелляционный комитет FIS, а затем — в CAS, который в мае постановил, что дисквалификация со спортсменов будет снята 1 ноября, если в их делах не появится новых данных.

После дела рассматривала дисциплинарная комиссия МОК, которая перепроверяла допинг-пробы российских спортсменов с Олимпийских игр 2014 года в Сочи с использованием новой методики. Она и вынесла решение о дисквалификации Белова и Легкова. В свою очередь, в FIS заявили, что решение относительно возможных санкций в отношении российских спортсменов будет принято после того, как дисциплинарная комиссия МОК рассмотрит дела всех шести лыжников.

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