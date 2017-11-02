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18:45 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Кошмар по расписанию. Кто попадет под прицел МОК после лыжников

В течение ближайшего месяца, раз в неделю комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) будет заседать по делам российских спортсменов, которые обвиняются в манипуляциях с допинг-пробами на Олимпийских играх в Сочи.

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Решение дисциплинарной комиссии МОК во главе с Деннисом Освальдом об аннулировании результатов и пожизненном отстранении с Олимпиад российских лыжников Александра Легкова и Евгения Белова стало для нашей страны настоящим шоком. Эмоциональные комментарии по поводу невиновности спортсменов дали практически все официальные лица, тренеры и друзья по команде. Между тем, уже в ближайшее время в информационном поле будут появляться все новые и новые решения МОК.

По данным «СЭ», которую не опровергли в пресс-службе МОК, слушания комиссии Освальда будут проводиться по понедельникам в течение всего ближайшего месяца, а возможно, и далее. Комиссия рассмотрит дела тех 28 спортсменов, которые изначально фигурировали в списке подозреваемых. Вероятно, по факту дел будет еще больше, ведь согласно данным адвоката Кристофа Вишеманна, МОК обнаружил следы вскрытия, то есть царапины, на пробах спортсменов, которые изначально ни в каких списках не фигурировали.

Иными словами, в течение ближайшего месяца мы регулярно, почти каждый день, будем получать из МОК новости по будущему того или иного героя Сочи-2014. Хочется верить, там будут не только решения о дисквалификации, но и об оправдании. Хотя судя по вердикту в отношении Легкова и Белова, доказать свою невиновность в глазах Освальда и компании будет крайне сложно.

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ПОНЕДЕЛЬНИК — ДЕНЬ ТЯЖЕЛЫЙ

Во время сессии МОК в Лиме, Деннис Освальд уже заявил в своем докладе, что в первую очередь его комиссия рассмотрит дела тех спортсменов из списка 28-ми, которые до сих пор выступают и рассчитывают на попадание на Олимпийские игры-2018 в Пхенчхане. Поэтому вполне логично, что следующими после лыжников на суд поедут скелетонисты.

Так как международная федерация изначально отстранила спортсменов, упоминавшийся в списке 28-ми от соревнований, то имена подозреваемых скелетонистов не являются тайной. Это олимпийский чемпион Сочи-2014 Александр Третьяков, бронзовый призер Игр Елена Никитина, а также Ольга Потылицына и Мария Орлова. На данный момент, в основной команде из этого списка находятся Третьяков и Никитина. Орлова и Потылицына планируют начать выступления с соревнований рангом ниже — Интерконтинентального кубка.

Сезон Кубка мира в скелетоне стартует уже 9 ноября. Сейчас команда в США, где с 4 ноября начнет выступать в рамках Кубка Северной Америки. Никитина в беседе с корреспондентом «СЭ» подтвердила, что слушания по их делам состоятся в Лозанне уже в ближайший понедельник. Сами спортсмены там присутствовать не планируют и продолжат готовиться к соревнованиям.

Тут стоит учесть, что даже в случае отрицательного для спортсменов решения, запретить им участвовать в Кубке мира МОК не может. В юрисдикции этой организации находятся только Олимпиады. Собрать слушания и дисквалифицировать атлетов меньше, чем за неделю, международной федерации будет крайне сложно. То есть скорее всего, в любом случае, Третьяков и компания не лишатся права стартовать на Кубке мира прямо сейчас. Но вот смогут ли поехать на Игры в Пхенчхан — большой вопрос.

«СЭ» также удалось выяснить, что 13 и 20 ноября в МОК будут рассматриваться дела участниц женской сборной России по хоккею, выступавших на Играх в Сочи. А 27 ноября состоятся слушания по делам двух биатлонисток, которые уже завершили карьеры. Это, скорее всего, далеко не полный график, в котором не хватает целого ряда людей из разных видов спорта. Более того, это расписание еще вполне может поменяться. Скорее, к нему стоит относиться как к примерному макету. В нем могут измениться детали, но главное, что ближайший месяц обещает быть очень жарким в плане новостей. И поговорка, что «понедельник — день тяжелый», обретает для российского спорта самый прямой смысл.

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БАХ: ЕСЛИ МАНИПУЛЯЦИИ ПОДТВЕРДЯТСЯ, ЭТО ПРЯМАЯ АТАКА НА МОК

На фоне массового сочувствия Легкову и Белову, в российском медиа-пространстве почти незамеченным прошло выступление президента МОК Томаса Баха на открытии Генеральной ассамблеи Ассоциации национальных олимпийских комитетов (АНОК). Там Бах, например, заявил буквально следующее: «Если эти манипуляции (с пробами спортсменов — Прим. “СЭ”) подтвердятся, это прямая атака на целостность Олимпийских игр и МОК. В этом разница между нынешней ситуацией и той, что была перед Рио».

Хочется ошибиться, но их уст Баха мог прозвучать приговор. Накануне Олимпиады-2016 в Рио он счел Олимпийский комитет России непричастным к нарушениям и потому разрешил нашей команде ехать на Игры под собственным флагом, пусть и в урезанном составе. Сейчас, похоже, президент МОК настроен куда серьезнее. Наказание за «нарушение целостности олимпийского движения» может быть только одно — полная изоляция, то есть приостановление членства ОКР в МОК. В таком случае, наши спортсмены смогут поехать в Пхенчхан только в нейтральном статусе, то есть без флага. Согласится ли с таким раскладом наша страна — большой вопрос.

Впрочем, тут все же не стоит бежать впереди паровоза. Как бы серьезно ни был настроен Бах, ключевые решения пока принимает только комиссия Освальда. От нее сложно ждать симпатий, но очень хочется в ее объективность.

ПРИМЕРНЫЙ ГРАФИК СЛУШАНИЙ МОК ПО ДЕЛАМ РОССИЙСКИХ СПОРТСМЕНОВ

6 ноября. Скелетон (Елена Никитина, Александр Третьяков, Ольга Потылицына, Мария Орлова).

13 ноября. Женский хоккей
20 ноября. Женский хоккей
27 ноября. Биатлон.

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