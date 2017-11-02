Крянин: Никаких доказательств применения допинга лыжниками РФ не было и быть не могло

Источник: РИА "Новости"

В среду стало известно, что комиссия МОК под руководством Дениса Освальда признала Легкова и Белова виновными в нарушении антидопинговых правил, их результаты на Олимпиаде-2014 должны быть аннулированы, спортсмены также не должны быть допущены до следующих Игр. Легков в Сочи завоевал золото на марафонской дистанции 50 километров и серебро в эстафете 4×10 километров. Как отмечается в решении комиссии МОК, результаты Легкова на этих двух дистанциях, а также в скиатлоне 15+15 километров (10-е место) аннулированы.

«Это все фуфло! Никаких конкретных доказательств применения не было и не могло быть. Они вменяют, что были подмены проб, и спортсмены об этом знали. Но как они могли знать?! Обвинения выдвинуты на основании слов человека, который в моем понимании невменяемый. А они ему верят и принимают глобальные решения. Это конкретный заказ против нашей страны», — сказал Крянин по телефону.

«Любой специалист знает, что-то, повышались ли результаты за счет допинга, выяснить можно за пять секунд. Чтобы получить прибавку, надо время. А у ребят, которые сдавали пробы не только в Сочи, но и в других лабораториях, этого времени просто не было. Допинг бы выявился — либо до Олимпиады, либо после. Но этого не было, и значит, они ничего не применяли, они чистые ребята. Это несправедливость, которая ставит в тупик нас всех», — добавил собеседник агентства.