Крянин: Никаких доказательств применения допинга лыжниками РФ не было и быть не могло
МОСКВА, 2 ноя —
МОСКВА, 2 ноя —
В среду стало известно, что комиссия МОК под руководством Дениса Освальда признала Легкова и Белова виновными в нарушении антидопинговых правил, их результаты на Олимпиаде-2014 должны быть аннулированы, спортсмены также не должны быть допущены до следующих Игр. Легков в Сочи завоевал золото на марафонской дистанции 50 километров и серебро в эстафете 4×10 километров. Как отмечается в решении комиссии МОК, результаты Легкова на этих двух дистанциях, а также в скиатлоне 15+15 километров (10-е место) аннулированы.
«Это все фуфло! Никаких конкретных доказательств применения не было и не могло быть. Они вменяют, что были подмены проб, и спортсмены об этом знали. Но как они могли знать?! Обвинения выдвинуты на основании слов человека, который в моем понимании невменяемый. А они ему верят и принимают глобальные решения. Это конкретный заказ против нашей страны», — сказал Крянин по телефону.
«Любой специалист знает,
Международная федерация лыжного спорта (FIS) 23 декабря 2016 года по итогам доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена отстранила от соревнований участников Игр в Сочи Легкова, Белова, Алексея Петухова, Максима Вылегжанина, Евгению Шаповалову и Юлию Иванову. Заседание комиссии Освальда, которая занималась делом россиян, прошло в понедельник в Лозанне.