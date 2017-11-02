Белорусский лыжник поднялся на 4-е место по итогам ОИ-2014

Дисциплинарная комиссия Международного олимпийского комитета под руководством Дениса Освальда признала двух российских лыжников — Александра Легкова и Евгения Белова виновными в нарушении антидопинговых правил. Результаты атлетов на Олимпиаде в Сочи аннулированы, Александр Легков должен вернуть золотую медаль, завоеванную в 2014 году на дистанции 50 км и серебряную в эстафете 4×10 км. Оба спортсмена отстранены от предстоящих главных стартов четырехлетия в корейском Пхенчхане и последующих Олимпиад. Эта информация размещена на официальном сайте МОК.

Разбирательства по делу российских лыжников на этом не завершены. В ходе работы комиссии рассматривались дела также лыжников Максима Вылегжанина, Алексея Петухова, Евгении Шаповаловой и Юлии Ивановой. Как передают российские СМИ, решение по остальным, скорее всего, будет аналогичным.

После вердикта комиссии МОК Легков лишен золотой награды, которая теперь должна перейти к другому россиянину — Максиму Вылегжанину, который также подозревается в нарушении антидопинговых правил. Пятое место в гонке на 50 км в Сочи занял белорус Сергей Долидович, который теперь переместился на четвертую позицию итогового протокола и, судя по развитию событий, может попасть в призовую тройку Олимпиады 2014 года.