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16:44 (мск), источник: БЕЛТА

Белорусский лыжник поднялся на 4-е место по итогам ОИ-2014

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. После дисквалификации олимпийского чемпиона из России Александра Легкова белорусский лыжник Сергей Долидович поднялся на 4-е место по итогам выступления на дистанции 50 км с массовым стартом на зимних Играх 2014 года в Сочи, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Дисциплинарная комиссия Международного олимпийского комитета под руководством Дениса Освальда признала двух российских лыжников — Александра Легкова и Евгения Белова виновными в нарушении антидопинговых правил. Результаты атлетов на Олимпиаде в Сочи аннулированы, Александр Легков должен вернуть золотую медаль, завоеванную в 2014 году на дистанции 50 км и серебряную в эстафете 4×10 км. Оба спортсмена отстранены от предстоящих главных стартов четырехлетия в корейском Пхенчхане и последующих Олимпиад. Эта информация размещена на официальном сайте МОК.

Разбирательства по делу российских лыжников на этом не завершены. В ходе работы комиссии рассматривались дела также лыжников Максима Вылегжанина, Алексея Петухова, Евгении Шаповаловой и Юлии Ивановой. Как передают российские СМИ, решение по остальным, скорее всего, будет аналогичным.

После вердикта комиссии МОК Легков лишен золотой награды, которая теперь должна перейти к другому россиянину — Максиму Вылегжанину, который также подозревается в нарушении антидопинговых правил. Пятое место в гонке на 50 км в Сочи занял белорус Сергей Долидович, который теперь переместился на четвертую позицию итогового протокола и, судя по развитию событий, может попасть в призовую тройку Олимпиады 2014 года.

На данный момент Сергей Долидович, который готовится к своей седьмой Олимпиаде, завершил учебно-тренировочный сбор в Вуокатти (Финляндия). Далее белорус вместе с национальной командой продолжит подготовку к сезону в финском Муонио.

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