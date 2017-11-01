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22:09 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Маркус Крамер: На тысячу процентов уверен в невиновности Легкова и Белова

Тренер российских лыжников Александра Легкова и Евгения Белова Маркус Крамер прокомментировал решение Международного олимпийского комитета (МОК) о том, что оба спортсмена виновны в манипуляциях и их результаты на Олимпиаде в Сочи должны быть аннулированы.

Источник: Спорт-Экспресс

— Вы уже поговорили с Легковым и Беловым? Какова была их реакция на решение МОК?

— У нас сейчас период между сборами, все находятся по домам. Я звонил ребятам, когда прочитал решение. Но очевидно, у них сейчас слишком много звонков и внимания. Мы наверняка еще поговорим, но чуть позже.

— Вы сами могли ожидать от МОК столь жесткой позиции?

— Я шокирован, и даже не знаю, что тут еще сказать. Поверить не могу в то, что сегодня услышал. Я даже не на сто, а на тысячу процентов уверен, что мои ребята чисты и не принимали допинг. Они не сдали ни одной положительной пробы. В Сочи они прошли допинг-контроль по всем правилам, и что потом случилось с этими пробирками — это, вообще-то, зона ответственности МОК, но никак не спортсменов. И вот теперь за пробы, за которые отвечал МОК, мои ребята дисквалифицированы… В голове не укладывается.

— Вы обсуждали со спортсменами, что они будут делать в случае дисквалификации? Тренироваться дальше, или строить какую-то иную карьеру?

— Мы никогда это не обсуждали. Мы все были уверены, что решение будет положительным, и с 1 ноября мы сможем выступать. Теперь я просто не знаю, что делать дальше… И кстати, решением МОК шокированы не только мы в команде и даже в России. Я получил сообщения от скандинавских журналистов, которые тоже не понимают, как такое возможно.

— Судя по тренировкам, Легков и Белов были физически готовы к олимпийскому сезону?

— Готовы, и еще как! Особенно Легков находился в очень хорошей форме. Он был мотивирован, он выполнил всю запланированную работу. Словами невозможно описать, как мне жаль труда моих ребят. Они каждый день на протяжении всего межсезонья работали на максимуме своих возможностей, веря в то, что будут выступать…

— Вы готовы поверить в то, что Легков или Белов после возможной дисквалификации еще вернутся в спорт?

— Мне очень сложно сейчас это обсуждать. Последний год был очень тяжелым для ребят из-за отстранения. Требование МОК вернуть олимпийскую золотую медаль — это худшее, что вообще могло случиться. Я не уверен, что будет дальше. Возможно, когда завтра мы уже с холодной головой все обсудим, мне хотя бы что-то станет понятнее.

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