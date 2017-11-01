Какие санкции МОК применил к Легкову и Белову?
Приводим текст
Приводим текст
Сегодня комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) под руководством Дениса Освальда признала виновными в нарушении антидопинговых правил российских лыжников Александра Легкова и Евгения Белова. Так же комиссия приняла решение аннулировать результаты Легкова и Белова на Олимпиаде в Сочи.
Дополнительные решения по итогам первых слушаний будут оглашены в ближайшие дни. Слушания в отношении других спортсменов будут проведены в течение следующих нескольких недель.
Приводим текст
Дисциплинарная комиссия МОК в составе Дениса Освальда (председатель), Хуана Антонио Самаранча и Патрика Бауманна приняла следующие решения:
Александр ЛЕГКОВ.
Совершил нарушения антидопинговых правил, указанных в статье 2 антидопинговых правил МОК, которые имели силу на Олимпийских играх в Сочи.
Легков дисквалифицирован с соревнований, в которых принимал участие в Сочи-2014, а именно: в гонке на 50 км, где занял 1 место и был награжден золотой медалью, эстафетой 4×10 км, где он занял второе место, в скиатлоне 15+15 км с
Сборная России дисквалифицирована в мужской эстафете 4×10 км, все участники команды должны сдать медали в МОК.
Международная лыжная федерация (FIS) должна внести изменения в результаты указанных выше гонок и рассмотреть дальнейшие действия в пределах своей компетенции.
Легков не может быть аккредитован в качестве
Олимпийский комитет России обеспечит полное выполнение этого решения.
ОКР должен обеспечить максимально быстрое возвращение МОК медалей Легкова и мужской эстафетной четверки.
Решение вступает в силу незамедлительно.
Евгений БЕЛОВ.
Совершил нарушения антидопинговых правил, указанных в статье 2 антидопинговых правил МОК, которые имели силу на Олимпийских играх в Сочи.
Белов дисквалифицирован с соревнований, в которых принимал участие в Сочи-2014, а именно: в мужском скиатлоне 15+15 км с
Международная лыжная федерация (FIS) должна внести изменения в результаты указанных выше гонок и рассмотреть дальнейшие действия в пределах своей компетенции.
Белов не может быть аккредитован в качестве
Олимпийский комитет России обеспечит полное выполнение этого решения.