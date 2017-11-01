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21:34 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Какие санкции МОК применил к Легкову и Белову?

Приводим текст пресс-релиза МОК полностью.

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Сегодня комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) под руководством Дениса Освальда признала виновными в нарушении антидопинговых правил российских лыжников Александра Легкова и Евгения Белова. Так же комиссия приняла решение аннулировать результаты Легкова и Белова на Олимпиаде в Сочи.

Дополнительные решения по итогам первых слушаний будут оглашены в ближайшие дни. Слушания в отношении других спортсменов будут проведены в течение следующих нескольких недель.

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Приводим текст пресс-релиза МОК полностью:

Дисциплинарная комиссия МОК в составе Дениса Освальда (председатель), Хуана Антонио Самаранча и Патрика Бауманна приняла следующие решения:

Александр ЛЕГКОВ.

Совершил нарушения антидопинговых правил, указанных в статье 2 антидопинговых правил МОК, которые имели силу на Олимпийских играх в Сочи.

Легков дисквалифицирован с соревнований, в которых принимал участие в Сочи-2014, а именно: в гонке на 50 км, где занял 1 место и был награжден золотой медалью, эстафетой 4×10 км, где он занял второе место, в скиатлоне 15+15 км с масс-старта, где он был 10-м. Все отозванные награды он должен вернуть в Международный олимпийский комитет.

Сборная России дисквалифицирована в мужской эстафете 4×10 км, все участники команды должны сдать медали в МОК.

Международная лыжная федерация (FIS) должна внести изменения в результаты указанных выше гонок и рассмотреть дальнейшие действия в пределах своей компетенции.

Легков не может быть аккредитован в качестве кого-либо на любые Олимпийские игры в дальнейшем.

Олимпийский комитет России обеспечит полное выполнение этого решения.

ОКР должен обеспечить максимально быстрое возвращение МОК медалей Легкова и мужской эстафетной четверки.

Решение вступает в силу незамедлительно.

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Евгений БЕЛОВ.

Совершил нарушения антидопинговых правил, указанных в статье 2 антидопинговых правил МОК, которые имели силу на Олимпийских играх в Сочи.

Белов дисквалифицирован с соревнований, в которых принимал участие в Сочи-2014, а именно: в мужском скиатлоне 15+15 км с масс-старта, где стал 18-м, гонки на 15 км классическим стилем, где стал 25-м.

Международная лыжная федерация (FIS) должна внести изменения в результаты указанных выше гонок и рассмотреть дальнейшие действия в пределах своей компетенции.

Белов не может быть аккредитован в качестве кого-либо на любые Олимпийские игры в дальнейшем.

Олимпийский комитет России обеспечит полное выполнение этого решения.

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