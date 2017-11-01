FIS примет решение по российским лыжникам после рассмотрения всех шести дел

В среду стало известно, что МОК пожизненно отстранил Александра Легкова и Евгения Белова от выступления на Олимпиадах и аннулировал их результаты с Олимпийских игр 2014 года. Легков завоевал в Сочи золото в гонке на 50 км и серебро в эстафете 4×10 км. Спортсмены намерены не позднее 2 ноября подать апелляции в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне на это решение.

FIS, руководствуясь выводами второй части доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена, 23 декабря 2016 года объявила о временном отстранении Легкова, Белова, Алексая Петухова, Максима Вылегжанина, Евгении Шаповаловой и Юлии Ивановой. Все лыжники подали апелляции в апелляционный комитет FIS, а затем — в CAS в Лозанне, который в мае постановил, что дисквалификация со спортсменов будет снята 1 ноября, если в их делах не появится новых данных.