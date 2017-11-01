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20:31 (мск), источник: ТАСС

Мутко: Решение МОК об отстранении Легкова и Белова вызывает огромную тревогу

МОСКВА, 1 ноября. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Решение Международного олимпийского комитета (МОК) об отстранении российских лыжников Александра Легкова и Евгения Белова от Олимпиад вызывает огромную тревогу и недоумение. Об этом ТАСС заявил вице-премьер РФ по вопросам спорта, туризма и молодежной политики Виталий Мутко.

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«Такое решение вызывает огромную тревогу и недоумение, — подчеркнул Мутко. — Спортсмен становится никем и ничем. Человек столько лет в спорте, у него такой послужной список, ни одной положительной пробы, и он бессилен против каких-то косвенных улик (царапин)».

«Правильное и закономерное решение — обратиться с апелляцией в CAS (Спортивный арбитражный суд — прим. ТАСС). Им [Легкову и Белову] будет оказана всяческая поддержка», — добавил вице-премьер.

МОК в среду пожизненно отстранил Белова и Легкова от выступления на Олимпиадах и аннулировал их результаты с Игр 2014 года в Сочи, где Легков завоевал золото в гонке на 50 км, а также серебро в эстафете 4×10 км.

 Мутко: решение МОК об отстранении Легкова и Белова вызывает огромную тревогу
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