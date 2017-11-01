Мутко: решение МОК об отстранении Легкова и Белова вызывает огромную тревогу

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«Такое решение вызывает огромную тревогу и недоумение, — подчеркнул Мутко. — Спортсмен становится никем и ничем. Человек столько лет в спорте, у него такой послужной список, ни одной положительной пробы, и он бессилен против каких-то косвенных улик (царапин)».

«Правильное и закономерное решение — обратиться с апелляцией в CAS (Спортивный арбитражный суд — прим. ТАСС). Им [Легкову и Белову] будет оказана всяческая поддержка», — добавил вице-премьер.