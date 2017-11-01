Легкова лишат золота Сочи, а Россию — Игр в Пхенчхане?

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Мужской лыжный марафон в Сочи-2014 — одна из самых ярких страниц в истории российского спорта. Долгожданный успех всеобщего любимца Александра Легкова, которому столько лет не везло на главных стартах, был символом высшей справедливости и воли к победе. Отчаянная борьба Максима Вылегжанина и Ильи Черноусова за серебро радовала глаз не меньше, чем иное золото. Тот триумфальный финиш многие из нас пересматривали многократно. И даже спустя годы, сердце замирало от увиденного.

Однако теперь все идет к тому, что невероятно светлое и приятное воспоминание российского болельщика будет не просто омрачено, а превращено в кошмар. Комиссия МОК под руководством швейцарца Дениса Освальда настаивает на том, что с допинг-пробами Легкова и Белова на Олимпийских играх в Сочи проводились намеренные манипуляции, а сами спортсмены участвовали в умышленном сговоре по подмене допинг-проб…

Глава комиссии МОК Денис ОСВАЛЬД | Источник: AFP 2017

УЖАСАЮЩИЙ ВЕРДИКТ

В понедельник около 10 часов длилось заседание комиссии МОК, на котором рассматривались дела шести наших лыжников — Легкова, Белова, Вылегжанина, Петухова, Шаповаловой и Ивановой. Оперативного решения по его итогам никто не ждал, однако оно подоспело уже к вечеру среды. И оказалось максимально неутешительным. Легков и Белов признаны полностью виновными. Спортсмены лишены результатов на Олимпийских играх в Сочи, Легков должен вернуть медали, завоеванные там, плюс оба лыжника дисквалифицированы с последующих Олимпиад пожизненно. Санкции вступают в силу незамедлительно.

По остальным решения пока нет, но, скорее всего, оно будет аналогичным.

Адвокат Белова и Легкова Христоф Вишеманн в своем пресс-релизе отметил, что такое решение заслуживает термина «скандал» и оно издевается над заявлением президента МОК Томаса Баха о выводах на основе только надежных доказательств. Ведь «физических доказательств» о манипуляциях с пробами нет.

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе тоже мириться с таким приговором Россия не намерена. «Мы с этим, конечно, не согласны, — сообщила она “СЭ”. — Будем подавать апелляцию в CAS. Когда? Как только получим все бумаги по решению». Однако, судя по всему, оспорить обвинения будет невероятно сложно.

Александр ЛЕГКОВ | Источник: Спорт-Экспресс

ПРАВДА ЛЕГКОВА

Обвинение настаивает на том, что российские спортсмены участвовали в умышленном сговоре. То есть, будто их допинг-пробы не только подменены, но и сами атлеты были в курсе происходящего. На логические неувязки просто закрываются глаза. Хотя их немало.

Некоторые представляют допинг, как зелье из мультика про Астерикса и Обеликса. Сделал пару глотков — и ты в разы быстрее, сильнее и выносливее. На деле же это совершенно не так. Запрещенные вещества могут дать эффект только при правильном системном использовании. С целью выведения спортсмена на пик формы к определенным стартам разрабатываются специальные схемы приема препаратов. Поэтому если предположить, что тот же Легков преступал черту спортивного закона, то делал он это на протяжении, как минимум, нескольких недель, а не выпил одну волшебную таблетку в ночь перед марафоном, запив ее коктейлем Родченкова.

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Если же предположить, что нарушения были системными, то возникают вопросы. Во-первых, получается, что в курсе происходящего были иностранные тренеры Легкова — Изабель Кнауте, Рето Бургермайстер и Маркус Крамер, который писал им планы. Ведь пользоваться фармакологией нужно исходя из тренировочной программы, иначе это бессмысленно. Пошли бы они на это? Едва ли. У этих специалистов есть успешный опыт работы с иностранными звездами и безупречная репутация. Зачем им такие риски?

Во-вторых, представляется странным, будто Александра «кормили», а его единственного партнера по группе Илью Черноусова — нет.

В-третьих, к моменту Игр в Сочи Легков был лыжником топ-уровня. Не «однодневкой», выстрелившим на одном старте, а спортсменом, многократно занимавшим высокие места в Кубке мира и в 2013 году выигравшим престижнейший «Тур де Ски». Александр сдавал десятки допинг-проб, подавляющее большинство из которых — за рубежом, куда руки российских служб не могли бы дотянуться при всем желании. И никаких претензий к нему никогда не было.

Наконец, после Олимпийских игр Легков сразу же отправился на этапы Кубка мира и на каждом из трех этапов был в призах. Если бы Александр после Сочи сразу завершил сезон — на что имел полное право — при нынешних обстоятельствах это могло бы показаться странным. Однако он продолжил не только выступать, но и делать это хорошо. Похоже на спортсмена-махинатора?

ЭТО ТОЛЬКО НАЧАЛО