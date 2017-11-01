Минспорт РФ поддержит лыжников Легкова и Белова в их намерении доказать свою невиновность

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Международный олимпийский комитет (МОК) в среду объявил о пожизненном запрете Легкову и Белову выступать на Олимпиадах и аннулировал их результаты, показанные на Играх 2014 года в Сочи.

«Надо ознакомиться с обоснованием, но, безусловно, мы поддержим федерацию, наших спортсменов. Они многократно доказывали все на соревнованиях, готовились к Играм за границей, 19 раз были проверены антидопинговыми организациями. Мы окажем им всю необходимую поддержку. Ситуация непростая, тяжелая», — сказал Колобков.

Легков и Белов не позднее 2 ноября подадут апелляции в Спортивный арбитражный суд на дисквалификацию.