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20:14 (мск), источник: ТАСС

Минспорт РФ поддержит лыжников Легкова и Белова в их намерении доказать свою невиновность

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Министерство спорта РФ окажет поддержку лыжникам Александру Легкову и Евгению Белову в их желании доказать свою невиновность. Об этом в эфире «Матч ТВ» заявил министр спорта РФ Павел Колобков.

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22
фотографии
22
фотографии

Международный олимпийский комитет (МОК) в среду объявил о пожизненном запрете Легкову и Белову выступать на Олимпиадах и аннулировал их результаты, показанные на Играх 2014 года в Сочи.

«Надо ознакомиться с обоснованием, но, безусловно, мы поддержим федерацию, наших спортсменов. Они многократно доказывали все на соревнованиях, готовились к Играм за границей, 19 раз были проверены антидопинговыми организациями. Мы окажем им всю необходимую поддержку. Ситуация непростая, тяжелая», — сказал Колобков.

Легков и Белов не позднее 2 ноября подадут апелляции в Спортивный арбитражный суд на дисквалификацию.

«Что касается дальнейших действий, то не имеет значения, сколько это [суд] будет стоить», — добавил он.

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