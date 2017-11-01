Юлия Иванова: Родченкова даже в лицо не знаю
Российская лыжница Юлия Иванова, временно отстраненная от участия в соревнованиях по подозрению в манипуляциях с
Российская лыжница Юлия Иванова, временно отстраненная от участия в соревнованиях по подозрению в манипуляциях с
— О решении МОК я узнала от вас и нахожусь сейчас просто в шоке, — сказала Иванова. — Есть ощущение, что Россию хотят убрать с мировой арены, и не только в спорте.
— Вы присутствовали на слушаниях комиссии МОК в Лозанне?
— Нет, я единственная из шестерых, кого там не было. Не поехала,
— Последние годы вы не выступали на Кубке мира. Выходит, карьеру вы не закончили?
— Я тренируюсь в ЦСКА и готовлюсь к чемпионату мира среди военных. Это было самой конкретной целью, но конечно, в олимпийский год мысли проскакивали всякие. Теперь, похоже, даже самой минимальной надежды не остается. Надо готовиться к худшему…
— Как вы прокомментируете обвинения МОК в ваш адрес?
— Я за собой никакой вины не чувствую и не признаю. На Олимпиаде в Сочи я сдавала все пробы совершенно официально, в присутствии
— Почему вы оказались единственной из шестерки лыжников, у кого в пробе был обнаружен ненормальный уровень соли? И это стало мощным доказательством подмены.
— Они измерили концентрацию соли в моей пробе «А» и сказали, что это ненормально, у человека такого быть не может. Пробу «Б» тоже уже вскрыли и проанализировали, но лично мне результаты анализа не пришли.
— Решение МОК о дисквалификации станет для вас ударом?
— Конечно. Я очень люблю лыжные гонки, люблю свою работу. Пусть небольшая, но надежда на благоприятный исход у меня была. Очень жаль ребят, Сашу и Женю. Сейчас я нахожусь в таком шоке, что даже не знаю, что сказать…