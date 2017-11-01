Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Киевлянка рассказала об отдыхе в Крыму и попросила прощения
Ученые раскрыли секрет сексуального удовольствия женщин
Кадыров отреагировал на убийство на Украине Амины Окуевой
Названа средняя зарплата работников ЖКХ
С 1 ноября в России вводится новый транспортный сбор
Текущие события
Футбол. Еврокубки
20:00
Бешикташ
Монако
Хоккей. КХЛ
17:00
Югра0
ЦСКА5
Футбол. Еврокубки
22:45
Севилья
Спартак М
Футбол. Еврокубки
22:45
Ливерпуль
Марибор
Футбол. Еврокубки
22:45
Наполи
Манчестер Сити
Футбол. Еврокубки
22:45
Шахтер Д
Фейеноорд
Футбол. Еврокубки
22:45
Порту
РБ Лейпциг
Футбол. Еврокубки
22:45
Боруссия Д
АПОЭЛ
Футбол. Еврокубки
22:45
Тоттенхэм Хотспур
Реал
Хоккей. КХЛ
16:30
Барыс5
Слован2
Хоккей. КХЛ
16:00
АвангардБ2
Витязь3
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь2
Йокерит1
Хоккей. НХЛ
2.11
Чикаго Блэкхокс
Филадельфия Флайерз
Хоккей. НХЛ
2.11
Эдмонтон Ойлерз
Питтсбург Пингвинз
Хоккей. НХЛ
2.11
Ванкувер Кэнакс
Нью-Джерси Дэвилз
Хоккей. НХЛ
2.11
Анахайм Дакс
Торонто Мэйпл Ливз
Хоккей. НХЛ
2.11
Сан-Хосе Шаркс
Нэшвилл Предаторз
Все события
Появились подробности о шоу Елены Летучей на «Первом канале»
Названы причины ухода Регины Тодоренко из шоу «Орел и решка»
Японские автомобили: самое-самое из Токио
Кроссовер Skoda Karoq: первое видео
Объявлен слоган жеребьёвки ЧМ-2018 в России
Тренерский штаб «Зенита» взял 21 игрока на матч ЛЕ в Норвегии
Кейт Миддлтон появилась на публике в спортивном костюме (фото)
Принц Гарри и его девушка оказались дальними родственниками
Неизбежность старения доказали математически
Психиатр рассказал, почему вам нравится пугаться
Какими будут ставки по ипотеке в следующем году
Названа средняя зарплата работников ЖКХ
Фоторепортажи
18«Арсенал» — ЦСКА: салют во время чумы
17«Химки» победили «Црвену Звезду» в Евролиге
19:45 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Юлия Иванова: Родченкова даже в лицо не знаю

Российская лыжница Юлия Иванова, временно отстраненная от участия в соревнованиях по подозрению в манипуляциях с допинг-пробами, прокомментировала решение Международного олимпийского комитета (МОК) по делам ее товарищей по команде Александра Легкова и Евгения Белова. Напомним, комиссия МОК приняла решение аннулировать результаты Легкова и Белова на Олимпийских играх в Сочи и пожизненно запретить им участвовать в Олимпиадах.

Источник: Спорт-Экспресс

— О решении МОК я узнала от вас и нахожусь сейчас просто в шоке, — сказала Иванова. — Есть ощущение, что Россию хотят убрать с мировой арены, и не только в спорте.

— Вы присутствовали на слушаниях комиссии МОК в Лозанне?

— Нет, я единственная из шестерых, кого там не было. Не поехала, во-первых, по финансовым причинам. А во-вторых, я нахожусь на сборе, и мы договорились с президентом федерации Еленой Валерьевной Вяльбе, что я не буду его прерывать.

— Последние годы вы не выступали на Кубке мира. Выходит, карьеру вы не закончили?

— Я тренируюсь в ЦСКА и готовлюсь к чемпионату мира среди военных. Это было самой конкретной целью, но конечно, в олимпийский год мысли проскакивали всякие. Теперь, похоже, даже самой минимальной надежды не остается. Надо готовиться к худшему…

— Как вы прокомментируете обвинения МОК в ваш адрес?

— Я за собой никакой вины не чувствую и не признаю. На Олимпиаде в Сочи я сдавала все пробы совершенно официально, в присутствии допинг-офицера. Потом он их запечатывал по правилам и куда-то отправлял. Что с ними происходило дальше, понятия не имею. Григория Родченкова я до этой ситуации даже в лицо не знала.

Юлия ИВАНОВА | Источник: Спорт-Экспресс

— Почему вы оказались единственной из шестерки лыжников, у кого в пробе был обнаружен ненормальный уровень соли? И это стало мощным доказательством подмены.

— Они измерили концентрацию соли в моей пробе «А» и сказали, что это ненормально, у человека такого быть не может. Пробу «Б» тоже уже вскрыли и проанализировали, но лично мне результаты анализа не пришли. Какого-то объяснения, что там произошло с солью, у меня нет. Повторюсь, я сдала пробу по всем правилам.

— Решение МОК о дисквалификации станет для вас ударом?

— Конечно. Я очень люблю лыжные гонки, люблю свою работу. Пусть небольшая, но надежда на благоприятный исход у меня была. Очень жаль ребят, Сашу и Женю. Сейчас я нахожусь в таком шоке, что даже не знаю, что сказать…

Кокорин троллит "Спартак" и Промеса. Довольно обидно
МОК лишил сборную России по лыжным гонкам серебра Игр-2014
Неймар и Роналду не попали в сборную Европы
Объявлен слоган жеребьёвки ЧМ-2018 в России
Тренерский штаб «Зенита» взял 21 игрока на матч ЛЕ в Норвегии
Бой-реванш между Головкиным и Альваресом может пройти 5 мая
Goal: Гвардиола может не продлить контракт с «Манчестер Сити»
Новый контракт Хэмилтона с «Мерседесом» может стать рекордным
Новости
Авто
Новая ловушка ГИБДД: штраф за отсутствие знака «Ш» Готовитесь к зиме? Уже переобулись или собираетесь это сделать? А помните ли вы про необходимость установки знака «Шипы»?
Hi-Tech
Samsung Galaxy S8 подешевел в России более чем на треть Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что «бывший» флагман теперь можно купить более чем на 35% дешевле РРЦ
Кино
Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей» Церемония прощания с Сергеем Кудрявцевым пройдет в Театре Ленсовета 3 ноября
Недвижимость
Более ста модернизированных панельных домов построят в Москве
Россиян могут освободить от платы за поверку счетчиков
Министерства поднимутся на IQ
20 самых недорогих районов Москвы
Леди
Как красятся первые леди разных стран (фото) Жены президентов годами не изменяют своим привычкам в макияже, и попросили профессионального визажиста прокомментировать – а оправдана ли такая привязанность?
Дети
Евгений Плющенко готовится вновь стать отцом Знаменитый фигурист с женой хотят еще одного наследника.
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь