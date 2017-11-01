Юлия Иванова: Родченкова даже в лицо не знаю

Источник: Спорт-Экспресс

— О решении МОК я узнала от вас и нахожусь сейчас просто в шоке, — сказала Иванова. — Есть ощущение, что Россию хотят убрать с мировой арены, и не только в спорте.

— Вы присутствовали на слушаниях комиссии МОК в Лозанне?

— Нет, я единственная из шестерых, кого там не было. Не поехала, во-первых, по финансовым причинам. А во-вторых, я нахожусь на сборе, и мы договорились с президентом федерации Еленой Валерьевной Вяльбе, что я не буду его прерывать.

— Последние годы вы не выступали на Кубке мира. Выходит, карьеру вы не закончили?

— Я тренируюсь в ЦСКА и готовлюсь к чемпионату мира среди военных. Это было самой конкретной целью, но конечно, в олимпийский год мысли проскакивали всякие. Теперь, похоже, даже самой минимальной надежды не остается. Надо готовиться к худшему…

— Как вы прокомментируете обвинения МОК в ваш адрес?

— Я за собой никакой вины не чувствую и не признаю. На Олимпиаде в Сочи я сдавала все пробы совершенно официально, в присутствии допинг-офицера. Потом он их запечатывал по правилам и куда-то отправлял. Что с ними происходило дальше, понятия не имею. Григория Родченкова я до этой ситуации даже в лицо не знала.

Юлия ИВАНОВА | Источник: Спорт-Экспресс

— Почему вы оказались единственной из шестерки лыжников, у кого в пробе был обнаружен ненормальный уровень соли? И это стало мощным доказательством подмены.

— Они измерили концентрацию соли в моей пробе «А» и сказали, что это ненормально, у человека такого быть не может. Пробу «Б» тоже уже вскрыли и проанализировали, но лично мне результаты анализа не пришли. Какого-то объяснения, что там произошло с солью, у меня нет. Повторюсь, я сдала пробу по всем правилам.

— Решение МОК о дисквалификации станет для вас ударом?