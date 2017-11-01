Япаров готов вернуть серебро ОИ-2014, если это сделают остальные участники эстафеты

Источник: ИТАР-ТАСС

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил о лишении мужской сборной России серебряной медали Игр-2014 в эстафете из-за признания виновным в нарушении антидопинговых правил одного из участников эстафетной четверки — Александра Легкова. Помимо Япарова и Легкова, эстафету также бежали Александр Бессмертных и Максим Вылегжанин.

«Я считаю, что парней засудили. Знаю, что они ничего такого не делали, не принимали. Поступлю как все ребята: если они скажут, что надо отдать медаль — отдам, не скажут — то нет. Чтобы не получилось так, что я отдал, а парни оставили, или наоборот», — сказал Япаров.