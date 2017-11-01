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19:43 (мск), источник: ТАСС

Япаров готов вернуть серебро ОИ-2014, если это сделают остальные участники эстафеты

МОСКВА, 1 ноября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Российский лыжник Дмитрий Япаров готов вернуть серебряную медаль Олимпийских игр 2014 года в Сочи, завоеванную в эстафете 4×10 км, в том в случае, если свои награды отдадут и остальные участники гонки. Об этом он рассказал ТАСС.

Источник: ИТАР-ТАСС

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил о лишении мужской сборной России серебряной медали Игр-2014 в эстафете из-за признания виновным в нарушении антидопинговых правил одного из участников эстафетной четверки — Александра Легкова. Помимо Япарова и Легкова, эстафету также бежали Александр Бессмертных и Максим Вылегжанин.

«Я считаю, что парней засудили. Знаю, что они ничего такого не делали, не принимали. Поступлю как все ребята: если они скажут, что надо отдать медаль — отдам, не скажут — то нет. Чтобы не получилось так, что я отдал, а парни оставили, или наоборот», — сказал Япаров.

В среду МОК объявил об аннулировании результатов с Игр-2014 Легкова (который, помимо серебра в эстафете, завоевал золото в гонке на 50 км) и еще одного российского лыжника Евгения Белова, они также лишены права выступать на Олимпиадах. Уже завтра российские лыжники планируют подать в CAS апелляцию на это решение МОК.

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