МОК лишил сборную России по лыжным гонкам серебра Игр-2014 в мужской эстафете 4×10 км

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Такое решение принято после признания виновным в нарушении антидопинговых правил одного из участников эстафетной четверки — Александра Легкова. Кроме того, Легков лишен олимпийского золота в гонке на 50 км. Всем участникам эстафеты (Легкову, Дмитрию Япарову, Александру Бессмертных и Максиму Вылегжанину) предписано вернуть медали, а Олимпийскому комитету России — обеспечить выполнение этого решения. Еще Легков лишен права на участие во всех последующих Олимпийских играх.

Кроме того, МОК объявил об аннулировании результатов с Игр-2014 другого российского лыжника Евгения Белова, который также лишен права выступать на Олимпиадах. Международной федерация лыжного спорта (FIS) предлагается соответствующим образом изменить результаты обоих спортсменов и предпринять дальнейшие действия в пределах своей компетенции.

Заседание по делу олимпийского чемпиона Игр в Сочи в гонке на 50 км и обладателя серебра Игр в эстафете 4×10 км Легкова, призера чемпионата мира Белова и еще четверых российских лыжников, в числе которых чемпионы мира Алексей Петухов и Максим Вылегжанин, прошло 30 октября в Лозанне. Сначала были заслушаны дела Легкова и Белова, после — остальных российских лыжников, поскольку их интересы защищают разные адвокаты.

FIS, руководствуясь выводами независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Маклареном, 23 декабря 2016 года объявила о временном отстранении Легкова, Белова, Петухова, Вылегжанина, Евгении Шаповаловой и Юлии Ивановой. Все лыжники подали апелляции в апелляционный комитет FIS, а затем в CAS в Лозанне, который в мае постановил, что дисквалификация со спортсменов будет снята 1 ноября, если в их делах не появится новых данных.