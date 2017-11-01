МОК лишил сборную России по лыжным гонкам серебра Игр-2014 в мужской эстафете 4×10 км

Такое решение принято после признания виновным в нарушении антидопинговых правил одного из участников эстафетной четверки — Александра Легкова. Кроме того, Легков лишен олимпийского золота в гонке на 50 км. Всем участникам эстафеты (Легкову, Дмитрию Япарову, Александру Бессмертных и Максиму Вылегжанину) предписано вернуть медали, а Олимпийскому комитету России — обеспечить выполнение этого решения. Еще Легков лишен права на участие во всех последующих Олимпийских играх.
Кроме того, МОК объявил об аннулировании результатов с Игр-2014 другого российского лыжника Евгения Белова, который также лишен права выступать на Олимпиадах. Международной федерация лыжного спорта (FIS) предлагается соответствующим образом изменить результаты обоих спортсменов и предпринять дальнейшие действия в пределах своей компетенции.
Заседание по делу олимпийского чемпиона Игр в Сочи в гонке на 50 км и обладателя серебра Игр в эстафете 4×10 км Легкова, призера чемпионата мира Белова и еще четверых российских лыжников, в числе которых чемпионы мира Алексей Петухов и Максим Вылегжанин, прошло 30 октября в Лозанне. Сначала были заслушаны дела Легкова и Белова, после — остальных российских лыжников, поскольку их интересы защищают разные адвокаты.
FIS, руководствуясь выводами независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Маклареном, 23 декабря 2016 года объявила о временном отстранении Легкова, Белова, Петухова, Вылегжанина, Евгении Шаповаловой и Юлии Ивановой. Все лыжники подали апелляции в апелляционный комитет FIS, а затем в CAS в Лозанне, который в мае постановил, что дисквалификация со спортсменов будет снята 1 ноября, если в их делах не появится новых данных.
В июле 2016 года МОК создал две комиссии, которые изучают данные расследования независимой комиссии Макларена о допинге в российском спорте. Первая занимается перепроверкой допинг-пробучастников Игр-2014, ее возглавляет Освальд, вторая — специальная комиссия МОК под руководством Самуэля Шмида — расследует причастность сотрудников Министерства спорта РФ к возможному сокрытию допинговых нарушений российскими спортсменами. Именно по итогам решений данных комиссий будет вынесен вердикт относительно участия сборной России в зимних Олимпийских играх 2018 года, которые пройдут в южнокорейском Пхёнчхане.