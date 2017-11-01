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19:02 (мск), источник: ТАСС

Легков и Белов подадут апелляции в CAS на дисквалификацию не позднее 2 ноября

ТАСС, 1 ноября. Российские лыжники Александр Легков и Евгений Белов не позднее 2 ноября подадут апелляции в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне на решение об отстранении от участия в последующих Олимпиадах и аннулировании результатов, показанных на Играх-2014 в Сочи. Об этом сообщается на официальном сайте адвокатской конторы спортсменов.

«Апелляция будет подана не позднее завтрашнего дня, — говорится в сообщении. — Международный олимпийский комитет (МОК) своим решением вышел далеко за рамки результатов доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства под руководством Ричарда Макларена и без дальнейшего расследования и дополнительных доказательств выступает против существующего решения CAS. Решение МОК противоречит предыдущему заявлению президента организации Томаса Баха о вынесении вердикта только на основе надежных доказательств».

«На данный момент нет никаких “физических” доказательств, чтобы с допинг-пробами производились какие-либо манипуляции. Нет уверенности в том, что пробы мочи были взяты именно у них, а не были заменены на пробы других людей», — также сказано в сообщении.

Легков завоевал в Сочи золото на дистанции 50 км и серебро в эстафете 4×10 км.

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