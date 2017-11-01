Легков и Белов подадут апелляции в CAS на дисквалификацию не позднее 2 ноября

«Апелляция будет подана не позднее завтрашнего дня, — говорится в сообщении. — Международный олимпийский комитет (МОК) своим решением вышел далеко за рамки результатов доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства под руководством Ричарда Макларена и без дальнейшего расследования и дополнительных доказательств выступает против существующего решения CAS. Решение МОК противоречит предыдущему заявлению президента организации Томаса Баха о вынесении вердикта только на основе надежных доказательств».

«На данный момент нет никаких “физических” доказательств, чтобы с допинг-пробами производились какие-либо манипуляции. Нет уверенности в том, что пробы мочи были взяты именно у них, а не были заменены на пробы других людей», — также сказано в сообщении.