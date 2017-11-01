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18:30 (мск), источник: ТАСС

Лыжники Легков и Белов отстранены от участия в ОИ, их результаты в Сочи-2014 аннулированы

ТАСС, 1 ноября. Международный олимпийский комитет (МОК) пожизненно запретил российским лыжникам Александру Легкову и Евгению Белову выступать на Олимпиадах и аннулировал их результаты с Игр 2014 года в Сочи. Об этом на своем сайте сообщил адвокат спортсменов Кристоф Вишеманн.

Источник: AFP 2017

«Дисциплинарная комиссия МОК под руководством Освальда после слушаний в понедельник, 30 октября 2017 года, признала виновными двух российских лыжников — Александра Легкова и Евгения Белова — в нарушении антидопинговых правил на Олимпийских играх в Сочи 2014 года. Результаты обоих спортсменов должны быть аннулированы, им запрещено принимать участие в будущих Олимпийских играх. Это не включает в себя запрет на регулярные соревнования, проводимых под эгидой Международной федерации лыжного спорта (FIS)», — говорится в сообщении.

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Заседание по делу олимпийского чемпиона Игр в Сочи в гонке на 50 км и обладателя серебра Игр в эстафете 4×10 км Легкова, призера чемпионата мира Белова и еще четверых российских лыжников, в числе которых чемпионы мира Алексей Петухов и Максим Вылегжанин, прошло 30 октября в Лозанне. Сначала были заслушаны дела Легкова и Белова, после — остальных российских лыжников, поскольку их интересы защищают разные адвокаты.

Как отмечает адвокат в своем заявлении, такое решение МОК выходит далеко за рамки результатов, представленных в докладе независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Маклареном, и подчеркивает, что рассмотрение дела проходило без дальнейшего расследования и без дополнительных доказательств, и идет в разрез с уже существующим решением Спортивного арбитражного суда (CAS).

Решение заслуживает такого скандала, оно не соответствует заявлению президента МОК Томаса Баха о принятии решения только на основе надежных доказательств.
Кристоф Вишеманн
Адвокат

Ранее Вишеманн подчеркивал, что CAS, рассматривавший дела спортсменов, счел существующие данные недостаточными для признания вины Легкова и Белова, по причине чего постановил снять с них временное отстранение. Кроме того, он обратил внимание на то, что расследование независимой комиссии WADA о якобы существовавшей в России на ведомственном уровне «системе поддержки допинга» не доказывает вину конкретных спортсменов, ровно как и свидетельства информатора WADA, бывшего руководителя Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.

Отстранение российских лыжников

Александр Легков (в центре) на церемонии награждения победителей лыжного марафона в Сочи | Источник: РИА "Новости"
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FIS, руководствуясь выводами второй части доклада Макларена, 23 декабря 2016 года объявила о временном отстранении Легкова, Белова, Петухова, Вылегжанина, Евгении Шаповаловой и Юлии Ивановой. Все лыжники подали апелляции в апелляционный комитет FIS, а затем в CAS в Лозанне, который в мае постановил, что дисквалификация со спортсменов будет снята 1 ноября, если в их делах не появится новых данных.

В июле 2016 года МОК создал две комиссии, которые изучают данные расследования независимой комиссии Макларена о допинге в российском спорте. Первая занимается перепроверкой допинг-проб участников Игр-2014, ее возглавляет Освальд, вторая — специальная комиссия МОК под руководством Самуэля Шмида — расследует причастность сотрудников Министерства спорта РФ к возможному сокрытию допинговых нарушений российскими спортсменами. Именно по итогам решений данных комиссий будет вынесен вердикт относительно участия сборной России в зимних Олимпийских играх 2018 года, которые пройдут в южнокорейском Пхенчхане.

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