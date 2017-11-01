Лыжники Легков и Белов отстранены от участия в ОИ, их результаты в Сочи-2014 аннулированы

Источник: AFP 2017

«Дисциплинарная комиссия МОК под руководством Освальда после слушаний в понедельник, 30 октября 2017 года, признала виновными двух российских лыжников — Александра Легкова и Евгения Белова — в нарушении антидопинговых правил на Олимпийских играх в Сочи 2014 года. Результаты обоих спортсменов должны быть аннулированы, им запрещено принимать участие в будущих Олимпийских играх. Это не включает в себя запрет на регулярные соревнования, проводимых под эгидой Международной федерации лыжного спорта (FIS)», — говорится в сообщении.

Читайте также Глава ФЛГР Вяльбе шокирована решением МОК отстранить Белова и Легкова от Олимпиад

Заседание по делу олимпийского чемпиона Игр в Сочи в гонке на 50 км и обладателя серебра Игр в эстафете 4×10 км Легкова, призера чемпионата мира Белова и еще четверых российских лыжников, в числе которых чемпионы мира Алексей Петухов и Максим Вылегжанин, прошло 30 октября в Лозанне. Сначала были заслушаны дела Легкова и Белова, после — остальных российских лыжников, поскольку их интересы защищают разные адвокаты.

Как отмечает адвокат в своем заявлении, такое решение МОК выходит далеко за рамки результатов, представленных в докладе независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Маклареном, и подчеркивает, что рассмотрение дела проходило без дальнейшего расследования и без дополнительных доказательств, и идет в разрез с уже существующим решением Спортивного арбитражного суда (CAS).

Решение заслуживает такого скандала, оно не соответствует заявлению президента МОК Томаса Баха о принятии решения только на основе надежных доказательств. Кристоф Вишеманн Адвокат

Ранее Вишеманн подчеркивал, что CAS, рассматривавший дела спортсменов, счел существующие данные недостаточными для признания вины Легкова и Белова, по причине чего постановил снять с них временное отстранение. Кроме того, он обратил внимание на то, что расследование независимой комиссии WADA о якобы существовавшей в России на ведомственном уровне «системе поддержки допинга» не доказывает вину конкретных спортсменов, ровно как и свидетельства информатора WADA, бывшего руководителя Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.

Отстранение российских лыжников

Александр Легков (в центре) на церемонии награждения победителей лыжного марафона в Сочи | Источник: РИА "Новости"

Читайте также Легков и Белов подадут апелляции в CAS на дисквалификацию не позднее 2 ноября

FIS, руководствуясь выводами второй части доклада Макларена, 23 декабря 2016 года объявила о временном отстранении Легкова, Белова, Петухова, Вылегжанина, Евгении Шаповаловой и Юлии Ивановой. Все лыжники подали апелляции в апелляционный комитет FIS, а затем в CAS в Лозанне, который в мае постановил, что дисквалификация со спортсменов будет снята 1 ноября, если в их делах не появится новых данных.