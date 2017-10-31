Боде Миллер завершил карьеру и будет работать аналитиком во время ОИ-2018

Последний раз Миллер участвовал в соревнованиях более двух лет назад: выступая в супергигантском слаломе на чемпионате мира-2015, он получил серьезную травму подколенного сухожилия.
«Когда я думаю о горнолыжном спорте сейчас, я не чувствую, что у меня есть что-либо — мотивация, желание — чтобы снова проходить этот путь. Помимо логистических проблем, мои приоритеты и моя семья стоят на первом месте, я не могу отставить их в сторону, чтобы тренироваться и готовиться так, как-то необходимо, — сказал 40-летний спортсмен, отец четырех детей, которого цитирует NBC. — Я никогда не ощущал, что о чем-то скучаю. У меня была такая долгая карьера. И у меня определенно нет сожалений о том, как все сложилось».
Отмечается, что Миллер уже имел опыт работы аналитиком на NBC Sports последние два сезона Кубка мира.
Миллер выиграл серебро в гигантском слаломе и комбинации на Играх 2002 года в Солт-Лейк-Сити, завоевал золото в суперкомбинации, серебро в супергиганте и бронзу в скоростном спуске на Олимпиаде-2010 в Ванкувере, а также бронзу в супергигантском слаломе на Играх-2014 в Сочи. Кроме того, американец четырежды побеждал на чемпионатах мира и дважды выигрывал общий зачет Кубка мира.