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21:50 (мск), источник: Р-Спорт

Боде Миллер завершил карьеру и будет работать аналитиком во время ОИ-2018

МОСКВА, 31 окт — Р-Спорт. Обладатель шести олимпийских наград американский горнолыжник Боде Миллер решил завершить спортивную карьеру и будет работать аналитиком на NBC во время зимних Олимпийских игр 2018 года в южнокорейском Пхенчхане.

Источник: AFP 2017

Последний раз Миллер участвовал в соревнованиях более двух лет назад: выступая в супергигантском слаломе на чемпионате мира-2015, он получил серьезную травму подколенного сухожилия.

«Когда я думаю о горнолыжном спорте сейчас, я не чувствую, что у меня есть что-либо — мотивация, желание — чтобы снова проходить этот путь. Помимо логистических проблем, мои приоритеты и моя семья стоят на первом месте, я не могу отставить их в сторону, чтобы тренироваться и готовиться так, как-то необходимо, — сказал 40-летний спортсмен, отец четырех детей, которого цитирует NBC. — Я никогда не ощущал, что о чем-то скучаю. У меня была такая долгая карьера. И у меня определенно нет сожалений о том, как все сложилось».

Отмечается, что Миллер уже имел опыт работы аналитиком на NBC Sports последние два сезона Кубка мира.

Миллер выиграл серебро в гигантском слаломе и комбинации на Играх 2002 года в Солт-Лейк-Сити, завоевал золото в суперкомбинации, серебро в супергиганте и бронзу в скоростном спуске на Олимпиаде-2010 в Ванкувере, а также бронзу в супергигантском слаломе на Играх-2014 в Сочи. Кроме того, американец четырежды побеждал на чемпионатах мира и дважды выигрывал общий зачет Кубка мира.

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