Боде Миллер завершил карьеру и будет работать аналитиком во время ОИ-2018

«Когда я думаю о горнолыжном спорте сейчас, я не чувствую, что у меня есть что-либо — мотивация, желание — чтобы снова проходить этот путь. Помимо логистических проблем, мои приоритеты и моя семья стоят на первом месте, я не могу отставить их в сторону, чтобы тренироваться и готовиться так, как-то необходимо, — сказал 40-летний спортсмен, отец четырех детей, которого цитирует NBC. — Я никогда не ощущал, что о чем-то скучаю. У меня была такая долгая карьера. И у меня определенно нет сожалений о том, как все сложилось».