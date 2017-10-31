Дело Легкова: выжить после понедельников

Источник: AFP 2017

Говорят, что чуда можно ждать долго. Шестеро российских лыжников: чемпионы и призеры чемпионатов мира и Олимпиад Александр Легков, Максим Вылегжанин, Алексей Петухов и Евгений Белов, а также лидеры женской команды Евгения Шаповалова и Юлия Иванова, ждут своего чуда уже почти год. Еще прошлой зимой МОК отстранил их от соревнований, вместе с еще 22 спортсменами, по подозрению в махинациях с допинг-пробами во время Олимпийских игр в Сочи.

Конкретных доказательств тем махинациям, по сути, не было. Если не считать таковыми показания бывшего директора Московской лаборатории Григория Родченкова и файлы под названиями «Дюшес-лист» и «Медальный лист», скачанные из его компьютера. Единственным реальным — то есть таким, которое можно потрогать и ощутить — доказательством могли бы стать выводы комиссии Освальда. А конкретно, экспертиза их проб в Лозаннском университете, которая дала бы ответ на вопрос — вскрывались пробирки в реальности или нет.

В итоге, похоже, экспертиза не только не внесла ясности, а даже наоборот. Все запуталось настолько, что даже прозаседав с утра и до позднего вечера в понедельник и выслушав всех спортсменов вместе с адвокатами, Освальд ничего не понял. Потому, если не произойдет ничего неожиданного, оглашение решения может задержаться до конца этой недели. И это при том, что комиссии есть куда спешить. Планируется, что Освальд теперь будет заслушивать дела россиян каждый понедельник. Помимо шести лыжников, в манипуляциях с допинг-пробами во время Олимпиады в Сочи подозревают еще как минимум 22 российских спортсмена из разных видов спорта.

ВСЕХ ПОД ОДНУ ГРЕБЕНКУ ИЛИ ИНДИВИДУАЛЬНО?

— В конце наших слушаний арбитры сказали, что решение будет вынесено во вторник, — заявил «СЭ» адвокат Легкова и Белова Кристоф Вишеманн. — Но когда завершались слушания по остальным четырем спортсменам, арбитры сказали, что решение будет до конца недели. Имели ли они в виду только решение по «четверке», или и нас тоже — я не знаю.

Очевидно, в данном случае Легков и Белов пойдут за компанию со всеми остальными лыжниками, интересы которых представляют швейцарские адвокаты. И решение Освальда будет оглашено, скорее всего, даже не в среду, а не раньше четверга или пятницы. Будет ли решение единым по всей «шестерке», или индивидуальным в каждом конкретном случае — большой вопрос.

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе, которая тоже присутствовала на слушаниях в Лозанне, уже чуть приоткрыла тайну по положению каждого из спортсменов, рассказав после заседания, что самые большие проблемы в связи с возможным вскрытием пробирок с допинг-пробами — у Александра Легкова. Учитывая ранее опубликованные «СЭ» слова адвоката спортсменов Кристофа Вишеманна, нетрудно сделать вывод, что у Легкова обнаружены царапины на сочинских пробах, а вот у Евгения Белова — все пробы либо не поцарапанные, либо нейтральные (то есть прямых следов вскрытия на них нет). Но не факт, что из этого автоматически последует оправдание одного спортсмена и признание виновным другого.

Тут надо учитывать, во-первых, доказательства, которые были представлены Легковым на слушаниях. В олимпийский год он сдавал пробы настолько часто, что принимай авторский допинг Родченкова — неизбежно попался бы. Не может спортсмен, который тестируется зарубежными лабораториями чуть ли не каждую неделю, в то же время «сидеть» на коктейле «Дюшес».

Во-вторых, помимо царапин, комиссия Освальда оценивала также документы самого Родченкова — «Дюшес-лист» и «Медальный лист». Насколько им можно верить и считать самостоятельными доказательствами — непонятно. До сих пор случаев дисквалификации спортсменов на основе только этих документов не было. И Освальду предстоит создать прецедент, которым он впоследствии еще не раз воспользуется.

ОСВАЛЬД В РОЛИ СУДЬИ, А НЕ ОБВИНИТЕЛЯ

Из комментариев Вяльбе, сделанных после заседания, у некоторых сложилось впечатление, будто бы Освальд лично настаивал на тотальной дисквалификации российских лыжников и аннулировании их результатов, показанных в Сочи. Однако, по информации «СЭ», это не так.

Технически слушания в Лозанне напоминали обычный суд. Там были сторона защиты — наши лыжники вместе с их иностранными адвокатами; наблюдатели — Вяльбе и представители Олимпийского комитета России; и, собственно, обвинение — нанятые МОК адвокаты. Сам Освальд вместе с двумя другими членами его комиссии выступали в роли судей. То есть они не обвиняли и не оправдывали, а просто выслушали аргументы обеих сторон и удалились для вынесения решения.

Дисквалификации всех спортсменов и аннулирования результатов требовали наши обвинители. Это, на самом деле, вообще ни о чем не говорит. Нанятые специально для этой цели люди просто выполнили свою работу. Было бы странно, если бы сторона обвинения выступала с позиций «давайте всех оправдаем». Россияне в своей позиции были убедительны. Но поверит ли им Освальд — для того, чтобы узнать ответ на этот вопрос придется подождать. Первое решение станет прецедентом, но ничто не мешает комиссии МОК во время слушаний в следующий понедельник прийти к другим выводам. Ведь дела каждого из спортсменов разбираются отдельно. ​